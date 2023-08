Gino Peruzzi sobre Alianza Lima: "Acá no hay crisis, el grupo está entero"

Gino Peruzzi volvió a jugar en Alianza Lima tras dos meses y medio. El defensa argentino de 31 años se recuperó de una lesión y jugó en el empate ante César Vallejo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

"Me siento bien para jugar los 90. Obvio que no voy a estar al ritmo que tenía antes, pero justamente eso se agarra con seguir jugando para agarrar ese ritmo de juego. Estoy completamente con disposición de Nixon (Perea)", señaló el exjugador de San Lorenzo.

Peruzzi indicó que el plantel blanquiazul no se amilana ante las críticas por la mala campaña de Alianza en lo que va del Clausura, certamen que ocupa el noveno puesto.

"Tratamos de estar al margen, se escuchan esas cosas. pero acá hay un plantel con muchos profesionales. Con mucha experiencia, sabemos manejar esos momentos. Nos tocó perder puntos, que nos duelen", agregó a ESPN Perú.

"Salimos a ganar en todas las canchas y no se nos dieron. Los rivales están firmes, no está perdiendo varios puntos por eso nos sacaron esta diferencia, pero aún falta mucho", puntualizó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

No hay "crisis" en Alianza, dice Peruzzi

Alianza Lima no levanta cabeza desde hace varios partidos que obligó la destitución de Guillermo Salas como entrenador. Para Peruzzi, el bicampeón nacional no vive una crisis a pesar que no gana desde el 1 de julio. En ese partido derrotó 1-0 a Deportivo Municipal.

"Acá no hay ninguna crisis. El equipo está entero, dolido por la salida de 'Chicho' (Salas) porque no es algo lindo. No sé si lo merecía, pero fue una decision de la gerencia", señaló Peruzzi.

El lateral derecho también se pronunció sobre las declaraciones del exdoctor de Alianza, Alejadro Mesarina, que señaló que Peruzzi sufría una lesión de larga data en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

“Hace unos meses, antes del partido con Libertad, sufrí una lesión en la rodilla (...) Anteriormente, tuve una en el tobillo, así que nada que ver una con la otra. Antes de ello, venía jugando y siempre estuve disponible. Gracias a Dios ya estoy recuperado y a la órdenes del DT”, finalizó Peruzzi que salió bicampeón con Alianza en 2022.

Alianza recibirá a UTC en la siguiente jornada del Clausura. La cita será el sábado 5 de agosto a partir de las 8 de la noche (hora peruana).

NUESTROS PODCAST

Machu Picchu: Prueba de ADN revela origen de sus habitantes

Machu Picchu no fue solo el hogar de la realeza y la élite social inca. Allí también vivieron y murieron trabajadores y sirvientes que, según el análisis de su ADN, llegaron a la ciudad desde todos los puntos del imperio e incluso de la Amazonia, según se detalla en un estudio publicado el miércoles (26.07.2023) por la revista Science Advances.