Guillermo Salas confirmó que en la interna de Alianza Lima no le han comunicado una posible salida del cargo

Alianza Lima no atraviesa su mejor momento en lo futbolístico en la Liga 1 Betsson, y en la interna no es la excepción. En ese ambiente caldeado, la permanencia de Guillermo Salas como director del equipo blanquiazul pende de un hilo.

Los rumores indican que ya no va más como entrenador. Sin embargo, el DT Salas se pronunció por primera vez sobre su futuro en el bicampeón nacional tras el empate ante Universitario de Deportes en el clásico que se disputó en Matute.

"No he recibido ninguna comunicación", señaló Salas a RPP Deportes, descartando así haber recibido una comunicación oficial sobre su cese en Alianza, club donde tiene contrato hasta fin de año.

Es más, Salas y su comando técnico se reunieron para ultimar detalles del plan de trabajo de cara al enfrentamiento del sábado ante César Vallejo en Trujillo, en duelo correspondiente por la sexta fecha del Clausura.

Relación "desgastada" con jugadores de Alianza

Debido a los malos resultados y una relación cortante, Salas ya no tiene la misma sontonía con la mayoría de los jugadores de Alianza Lima. Se habla de un gran desgaste con 'Chicho', que sacó bicampeón nacional al cuadro de La Victoria en noviembre del 2022.

Se tiene previsto que este lunes se reunirán el administrador del club, José Sabogal, y el director deportivo, José Bellina, para definir el futuro de Salas. Los jugadores de Alianza Lima descansaron el domingo y el lunes. Su regreso a los entrenamientos será el martes.

Guillermo Salas salió campeón con Alianza Lima en el 2022. | Fuente: Alianza Lima

Salas sobre su continuidad en Alianza Lima

Guillermo Salas sostuvo el sábado en conferencia de prensa que se encuentra firme como entrenador de Alianza Lima y deja en segundo plano las críticas.

"La presión y responsabilidad que uno tiene al dirigir a Alianza es así, no le presto mucha atención a lo demás, trato semana a semana revertir esta situación. Hemos venido ganando tan seguido que al hincha le duele los resultados, a nosotros no nos gusta perder, empatamos con Cristal y la 'U', pero seguimos en la pelea. Hay muchos equipos peleando, tenemos ese pequeño colchón del Apertura y debemos recuperarlo. No siento que sea una catástrofe para nosotros. No me toca mucho a mí el tema de las críticas, seguimos enfocado con el comando técnico para lograr el Clausura y luego el objetivo final", apuntó tras el empate ante Universitario.

Para finalizar, Salas afirmó que desde el arranque de la temporada se habló de su salida, aunque resaltó aún se mantiene como entrenador del bicampeón nacional.

"Desde el primer partido de práctica que tuvimos saliendo de la pretemporada, que jugamos con el Nacional de Medellín, ya quería que salga del club y aquí estamos. Ganamos el Apertura, seguimos peleando, seguimos fuertes como grupo, seguimos fuertes como comando técnico y estoy seguro de que a fin de año vamos a celebrar", culminó.

