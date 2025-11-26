Esposa de Hernán Barcos le dedica emotivo mensaje: "Siempre del lado correcto, de la responsabilidad"

"Siempre a tu lado", expresó Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, en su Instagram. | Fuente: Instagram (giulicunha)

Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para el 2026

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima para el 2026. Luego de cinco temporadas en el cuadro de La Victoria, el atacante argentino dejará de ser jugador del equipo dirigido por Néstor Gorosito.

RPP pudo conocer que la dirigencia tomó la decisión de no renovar el vínculo con los Blanquiazules tras ser uno de los principales goleadores del equipo en el presente año.

De esta manera, se acaba el vínculo entre ambas partes, el cual empezó en el año 2021 y que llevó al delantero a ser bicampeón nacional (2021 y 2022), capitán y máximo goleador extranjero en la historia del club.

¿Cuántos goles tiene Hernán Barcos con Alianza Lima?

En su primera temporada con el cuadro de La Victoria, disputó 29 partidos y anotó 11 goles. Al año siguiente, jugó 41 encuentros y marcó 18 goles, con un promedio de 0.44 goles por encuentro. El 2023 jugó dos partidos menos y marcó 17 tantos, logrando el mismo promedio de anotación.

Al año siguiente, jugó 33 partidos y marcó 16 goles. Y en este 2205, tiene disputado 44 cotejos y marcado 14 goles, a falta de los dos encuentros con Sporting Cristal y otros dos posibles partidos contra Cusco F.C. correspondientes a los Play-Offs para conocer a los representantes peruanos en la Copa Libertadores.

Esposa de Hernán Barcos le da su apoyo tras eliminación en Copa Sudamericana

Meses atrás, Giuli Cunha utilizó sus redes sociales para dedicar palabras de apoyo tanto a Alianza Lima como a su esposo, Hernán Barcos, luego de la eliminación del equipo de La Victoria en la Copa Sudamericana 2025.

En su cuenta de Instagram, Cunha publicó un mensaje dirigido directamente a la institución blanquiazul, donde expresó su fidelidad y orgullo pese al duro momento. “Orgullosa de este club siempre. Arriba Alianza toda la vida”, escribió junto a una imagen del equipo.

Posteriormente, dedicó unas líneas al ‘Pirata’ Barcos, figura y capitán del cuadro íntimo, a quien animó a mantener la fortaleza y la motivación tras la caída en el torneo internacional. “Y a ti, te admiro. Levanta la cabeza, tienes mucho por delante”, compartió.

El mensaje de la esposa de Hernán se dio luego de que Alianza Lima se despidiera de la Copa Sudamericana 2025 tras perder 1-2 ante la Universidad de Chile, en Coquimbo.

