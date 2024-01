Paolo Guerrero: "Quiero ver a Alianza Lima pasar a cuartos de final de Copa Libertadores"

Una vez más, Paolo Guerrero no ocultó su hinchaje por Alianza Lima, el equipo de sus amores. Señaló que desea jugar en el club blanquiazul, pero sabe que este año no entró en los planes del entrenador colombiano Alejandro Restrepo y debe buscar una nuevo destino para su carrera.

Eso sí, el delantero de 40 años indicó que siempre querrá que Alianza consiga éxitos y que debe apuntar en grande. Es decir, que además de la Liga 1, el gran objetivo tendría que ser la Copa Libertadores.

"Nada ni nadie me va a quitar que sea hincha de Alianza. Mi idea siempre ha sido jugar afuera. Siempre voy a querer que Alianza gane, que a Alianza le vaya bien en Libertadores. Para mí es un torneo donde Alianza debe apuntar, porque es un equipo grande", señaló.

"Alianza no se puede conformar en ver el torneo local, quisera ver a Alianza pasando a octavos de final de Libertadores, a cuartos de final y así sucesivamente. Se lo merece porque es el equipo más grande del Perú, con más hinchada y yo necesito ver a mi equipo crecer cada día", agregó el delantero de la Selección Peruana al programa 'La Lengua' de YouTube.

¿Sobre Hernán Barcos?

Asimismo, a Guerrero se le consultó que si tendría inconvenientes en jugar en Alianza Lima con Hernán Barcos, que también cuenta con 40 años. "Es un jugador que demuestra su imposición física, pero yo no tengo ningún problema... No he venido a decir contrátenme Alianza", indicó.

Alianza Lima sobre Paolo Guerrero

El Director de Fútbol de Alianza Lima, Bruno Marioni, señaló el 5 de enero pasado que el club blanquiazul atraviesa una reestructuración tras no conseguir el tricampeonato. Así descartó la llegada de Paolo Guerrero para la temporada 2024.

"Dentro de la reestructuración, nosotros hemos decidido, junto con el comando técnico y el club, tener un perfil de futbolistas. Dentro de la estructura del plantel que nosotros pensamos para este año, no está Paolo Guerrero”, comentó Marioni, que en su momento fue futbolista de Boca Juniors, Tenerife y Pumas, entre otros.

Contrataciones en Alianza Lima para el 2024:

Alejandro Restrepo : entrenador

: entrenador Renzo Garcés : defensa

: defensa Kevin Serna : delantero

: delantero Catriel Cabellos : volante

: volante Adrián Arregui: volante

volante Jiovany Ramos : defensa

: defensa Juan Pablo Freytes: defensa

defensa Jhamir D'Arrigo: delantero

delantero Marco Huamán: defensa

defensa Cecilio Waterman: delantero

