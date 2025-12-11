"A darlo todo por esta camiseta": Alianza Lima oficializó el fichaje de Jairo Vélez

Alianza Lima dio vuelta a la página tras perder ante Sporting Cristal en los playoffs y ahora se encuentra afinando detalles para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada. Y el primero en llegar representa un fichaje 'bomba', ya que proviene del archirrival, Universitario de Deportes.

Y es que Alianza Lima anunció este jueves que Jairo Vélez es su flamante jugador pensando en la próxima campaña para la Liga1 y la Copa Libertadores. El ecuatoriano nacionalizado peruano se muda de Ate a La Victoria.

"Bienvenido Jairo Vélez. A darlo todo por esta camiseta", dice el mensaje de Alianza sobre Vélez, que no llegó a un acuerdo de renovación con Universitario por un tema económico.

Recordemos que el futbolista de 30 años se ganó la confianza del entrenador uruguayo Jorge Fossati en Universitario, ya que en el Torneo Clausura le ganó el puesto de titular a Edison Flores. Destaca como segundo delantero, detrás del '9'.

Vélez formará parte de la línea de atacantes de Alianza que cuenta con Kevin Quevedo, Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero.

Altas y bajas de Alianza Lima:

Baja:

Néstor Gorosito

Ricardo Lagos

Hernán Barcos

Guillermo Enrique

Pablo Lavandeira

Alta:

Jairo Vélez