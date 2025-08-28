Últimas Noticias
Roberto Mosquera resalta a Néstor Gorosito y afirma que ha "marcado época" en Alianza Lima

Néstor Gorosito aún no gana títulos en Alianza Lima.
Néstor Gorosito aún no gana títulos en Alianza Lima. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El entrenador de Alianza Universidad, con pasado en Alianza Lima, habló del desempeño de Néstor Gorosito como DT blanquiazul.

Alianza Lima destaca de la mano de Néstor Gorosito en la dirección técnica. Y es que está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, además que lucha por meterse a la punta del Clausura en la Liga1 Te Apuesto.

Roberto Mosquera, actual entrenador de Alianza Universidad, no tiene problemas en destacar la labor de Néstor 'Pipo' Gorosito con el buzo de Alianza Lima. Así lo comentó a la prensa local y resaltó lo hecho hasta el momento por el director técnico argentino en La Victoria.

"La verdad que estoy feliz. Gorosito ha marcado una época importante en Alianza. La mitad del país es hincha de Alianza Lima por su forma de jugar y se alejó porque había que campeonar como sea para saciar esa hambre de campeonato de la hinchada", le dijo a L1 Max.

Néstor Gorosito firmó contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2025.
Néstor Gorosito firmó contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2025. | Fuente: Liga1

Roberto Mosquera y su Alianza Universidad

Por otra parte, habló de por qué tomó la decisión de dirigir a Alianza Universidad, un elenco que lucha por no descender a la Liga2.

"Nos llamaron de cinco equipos y estábamos cerca de Oriente Petrolero. Lo de Alianza Universidad nos sedujo por un par de cosas: por el tipo de personas que manejan el club y la seriedad que tienen", indicó.

Por último, Roberto Mosquera reveló qué es lo que le dijo a su grupo de trabajo para llegar a la ciudad de Huánuco.

"Conversé con mi comando técnico y les propuse venir a una situación delicada. No soy Batman ni Robin, pero vamos a trabajar para sacar esto adelante", añadió el también exSporting Cristal.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2025

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario7430114+715
2Sporting Cristal6420132+1114
3Cusco FC541071+613
4Deportivo Garcilaso734094+513
5Alianza Lima733175+212
6Sport Huancayo7232101009
7FBC Melgar723278-19
8Los Chankas5302811-39
9Cienciano622275+28
10Alianza Universidad621379-27
11ADT621359-47
12Alianza Atlético513132+16
13Juan Pablo II613288-26
14Comerciantes Unidos6122610-35
15Atlético Grau6123711-45
16Ayacucho FC611459-44
17Sport Boys711529-74
18UTC502348-42

