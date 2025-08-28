Roberto Mosquera resalta a Néstor Gorosito y afirma que ha "marcado época" en Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima destaca de la mano de Néstor Gorosito en la dirección técnica. Y es que está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, además que lucha por meterse a la punta del Clausura en la Liga1 Te Apuesto.

Roberto Mosquera, actual entrenador de Alianza Universidad, no tiene problemas en destacar la labor de Néstor 'Pipo' Gorosito con el buzo de Alianza Lima. Así lo comentó a la prensa local y resaltó lo hecho hasta el momento por el director técnico argentino en La Victoria.

"La verdad que estoy feliz. Gorosito ha marcado una época importante en Alianza. La mitad del país es hincha de Alianza Lima por su forma de jugar y se alejó porque había que campeonar como sea para saciar esa hambre de campeonato de la hinchada", le dijo a L1 Max.

Néstor Gorosito firmó contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2025. | Fuente: Liga1

Roberto Mosquera y su Alianza Universidad

Por otra parte, habló de por qué tomó la decisión de dirigir a Alianza Universidad, un elenco que lucha por no descender a la Liga2.

"Nos llamaron de cinco equipos y estábamos cerca de Oriente Petrolero. Lo de Alianza Universidad nos sedujo por un par de cosas: por el tipo de personas que manejan el club y la seriedad que tienen", indicó.

Por último, Roberto Mosquera reveló qué es lo que le dijo a su grupo de trabajo para llegar a la ciudad de Huánuco.

"Conversé con mi comando técnico y les propuse venir a una situación delicada. No soy Batman ni Robin, pero vamos a trabajar para sacar esto adelante", añadió el también exSporting Cristal.

