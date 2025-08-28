Últimas Noticias
Dura competencia para Erick Noriega: Arthur, excrack del Barcelona, fue anunciado como nuevo fichaje de Gremio

El contrato de Arthur en Gremio va hasta el año 2026.
El contrato de Arthur en Gremio va hasta el año 2026.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Arthur Melo buscará ser titular en el Gremio de Porto, donde juega el peruano Erick Noriega.

Erick Noriega aún no debuta con el Gremio y se entrena a la par de sus nuevos compañeros con la idea de tener minutos cuanto antes tras su fichaje al fútbol brasilero, procedente de Alianza Lima.

Aunque en el Gremio de Porto Alegre el volante nacional no la va a tener nada fácil para ganarse el puesto de titular. Y es que el cuadro tricolor confirmó este jueves el fichaje del brasilero Arthur Melo, quien tiene pasado con la camiseta del FC Barcelona (también en Liverpool) en el fútbol español de élite.

"Arthur es tricolor. Producto de la cantera gremista, ganó la Copa de Brasil, la Libertadores y la Recopa Sudamericana con nuestra camiseta. Cautivó al mundo con su talento y ha jugado en grandes clubes como el Barcelona, ​​la Juventus y el Liverpool. Ahora, llega al Inmortal cedido hasta junio de 2026. ¡Bienvenido de nuevo!", indicó el club en donde se desempeña Noriega.

La llegada de Arthur a Gremio

Hay que tener en cuenta que el mediocampista tiene pasado con este conjunto desde los años 2015 a 2018, para luego dar el salto al balompié en Europa.

Más adelante, dieron cuenta de algunos detalles contractuales por la incorporación de su flamante refuerzo.

"Con una mayor experiencia, cumple su sueño de regresar al club que lo introdujo al fútbol. La cesión de Arthur procedente de Juventus se extenderá hasta finales de junio de 2026, con posibilidad de prórroga hasta diciembre de 2026", agregaron.

Se espera que se integre a los entrenamientos del equipo que dirige Mano Menezes, aunque no es seguro su debut este fin de semana próximo contra Flamengo.

¿Cómo va el Gremio de Erick Noriega?

La tienda en la que juega Erick Noriega marcha en el decimocuarto puesto de la tabla de posiciones de la liga brasilera de primera división con 24 puntos.

Hay que recordar que este elenco ya no juega torneos internacinales en lo que queda de temporada al ser eliminado por Alianza Lima en los playoffs de octavos de final en la Copa Sudamericana 2025.

