FPF autorizó a jugadores de Binacional a fichar por otros equipos del fútbol peruano

Deportivo Binacional quedó excluido de la Liga1 Te Apuesto 2025, con lo que todos sus partidos del Torneo Clausura, los que se jugaron y los debía afrontar, quedaron anulados. Esta situación provocó que los integrantes del plantel del ‘Poderoso del Sur’ tengan incertidumbre respecto a sus situaciones laborales.

Frente a este caso, la Federación Peruana de Fútbol decidió que, de manera excepcional, los jugadores y los integrantes del comando técnico de Binacional podrán ser contratados por otros equipos de las diferentes categorías del balompié nacional para lo que resta de la temporada.

“Reconocer el derecho de los jugadores y miembros del Comando Técnico del Club Binacional a solicitar la terminación de sus contratos, como consecuencia de la pérdida del derecho del Club a participar en la Liga1 Te Apuesto 2025. El ejercicio de este derecho se entenderá realizado con causa justificada cuando presenten su solicitud de desvinculación ante la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF, adquiriendo desde ese momento, la condición de jugadores libres”, detalla el oficio de la Resolución N° 050-FPF-2025.

Jugadores de Binacional pueden ser fichados en la Liga1

El segundo y último libro de pases del año cerró el lunes 18 de agosto, no obstante, todos los futbolistas que pertenecieron a Binacional podrán unirse a otra institución en la Liga1, aunque ya hayan jugado en el Torneo Clausura.

“Autorizar, de forma excepcional, que los jugadores del Club Binacional tengan la posibilidad de registrarse e inscribirse por otros clubes de Liga1 Te Apuesto, Liga2 Caja Cusco, Liga3 Joma y Copa Perú 2025. En el caso de la referida Liga3, los jugadores podrán inscribirse hasta antes de la finalización de la Fase Final de esta competición”, indica el documento.

Sobre este caso, vale resaltar el quinto punto de la resolución, que precisa que “la habilitación de jugadores extranjeros y miembros del cuerpo técnico se continuará sujetando a los límites específicos (p. ej., cupos de extranjeros, sustituciones en segundo período) previstos en los reglamentos”. Esto quiere decir que un club que ya tenga completos todos sus cupos de futbolistas extranjeros, no podrá sumar a un jugador foráneo proveniente de Binacional.

¿Quiénes son los jugadores de Binacional?

El plantel de Deportivo Binacional lo integraban los arqueros Facundo Silva (Uruguay) y Diego Montalvo. Están los defensas Michel Ramussen, Carlos Pérez (Colombia), Franco Medina, Nicolás Rodríguez (Uruguay), Nilson Loyola, Carlos Pérez Cayo, Juan Quiñones, Juan Ayqque, Arthur Gutiérrez, Renato Montufar y Francisco Duclós.

Los mediocampistas son Leonardo Mifflin, Edson Aubert, Juan Pablo Carranza, Roger Torres (Colombia, Franchesco Flores y Aldo Olaya. Los delanteros del cuadro de Juliaca son Lucas Rodríguez (Uruguay), Marlon Torres (Colombia) y Jeisson Martínez.