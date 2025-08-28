Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

FPF autorizó a jugadores de Binacional a fichar por otros equipos del fútbol peruano

Binacional fue excluido del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025
Binacional fue excluido del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 | Fuente: Binacional
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Los futbolistas y el comando técnico de Binacional podrán incorporarse de manera excepcional a los clubes de la Liga1 Te Apuesto, Liga2, Liga3 o Copa Perú.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Deportivo Binacional quedó excluido de la Liga1 Te Apuesto 2025, con lo que todos sus partidos del Torneo Clausura, los que se jugaron y los debía afrontar, quedaron anulados. Esta situación provocó que los integrantes del plantel del ‘Poderoso del Sur’ tengan incertidumbre respecto a sus situaciones laborales.

Frente a este caso, la Federación Peruana de Fútbol decidió que, de manera excepcional, los jugadores y los integrantes del comando técnico de Binacional podrán ser contratados por otros equipos de las diferentes categorías del balompié nacional para lo que resta de la temporada.

“Reconocer el derecho de los jugadores y miembros del Comando Técnico del Club Binacional a solicitar la terminación de sus contratos, como consecuencia de la pérdida del derecho del Club a participar en la Liga1 Te Apuesto 2025. El ejercicio de este derecho se entenderá realizado con causa justificada cuando presenten su solicitud de desvinculación ante la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF, adquiriendo desde ese momento, la condición de jugadores libres”, detalla el oficio de la Resolución N° 050-FPF-2025.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Jugadores de Binacional pueden ser fichados en la Liga1

El segundo y último libro de pases del año cerró el lunes 18 de agosto, no obstante, todos los futbolistas que pertenecieron a Binacional podrán unirse a otra institución en la Liga1, aunque ya hayan jugado en el Torneo Clausura.

“Autorizar, de forma excepcional, que los jugadores del Club Binacional tengan la posibilidad de registrarse e inscribirse por otros clubes de Liga1 Te Apuesto, Liga2 Caja Cusco, Liga3 Joma y Copa Perú 2025. En el caso de la referida Liga3, los jugadores podrán inscribirse hasta antes de la finalización de la Fase Final de esta competición”, indica el documento.

Sobre este caso, vale resaltar el quinto punto de la resolución, que precisa que “la habilitación de jugadores extranjeros y miembros del cuerpo técnico se continuará sujetando a los límites específicos (p. ej., cupos de extranjeros, sustituciones en segundo período) previstos en los reglamentos”. Esto quiere decir que un club que ya tenga completos todos sus cupos de futbolistas extranjeros, no podrá sumar a un jugador foráneo proveniente de Binacional.

¿Quiénes son los jugadores de Binacional?

El plantel de Deportivo Binacional lo integraban los arqueros Facundo Silva (Uruguay) y Diego Montalvo. Están los defensas Michel Ramussen, Carlos Pérez (Colombia), Franco Medina, Nicolás Rodríguez (Uruguay), Nilson Loyola, Carlos Pérez Cayo, Juan Quiñones, Juan Ayqque, Arthur Gutiérrez, Renato Montufar y Francisco Duclós.

Los mediocampistas son Leonardo Mifflin, Edson Aubert, Juan Pablo Carranza, Roger Torres (Colombia, Franchesco Flores y Aldo Olaya. Los delanteros del cuadro de Juliaca son Lucas Rodríguez (Uruguay), Marlon Torres (Colombia) y Jeisson Martínez.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Binacional Fichajes 2025 Fútbol Peruano FPF

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA