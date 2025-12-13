¡Jeriel De Santis vuelve a la Liga1! Melgar lo anunció como su nuevo '9' para la temporada 2026

Está de regreso en el fútbol local. FBC Melgar anunció este sábado el fichaje del delantero venezolano-peruano Jeriel De Santis, quien tuvo una primera etapa en la Liga1 siendo parte de las filas de Alianza Lima.

"¡Bienvenido al 'Dominó', Jeriel!", dio a conocer el conjunto rojinegro a través de sus redes sociales, destacando los goles del centrodelantero de 23 años que llega procedente del Caracas FC de Venezuela.

Jeriel De Santis tendrá un nuevo periodo en la Liga1 Te Apuesto de la mano del FBC Melgar que dirige Juan Reynoso, en una temporada en la que buscará ser protagonistas por el título y avanzar en las rondas de la Copa Sudamericana.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Jeriel De Santis, el ‘9’ de Melgar

Jeriel De Santis tuvo una breve etapa en Alianza Lima, al cual llegó como una alternativa para la delantera en el 2024. Jugo 12 partidos en total, donde no pudo convertir, aunque sumó dos asistencia y vio una roja.

El atacante se marchó a préstamo ese mismo año al Intercity de España, jugando en la Tercera División. Para el inicio de la temporada actual, el Caracas FC adquirió su ficha y logró tener un paso importante por el conjunto venezolano.

En la Liga FutVe aportó 7 goles y dio una asistencia, en la Copa Sudamericana aportó dos tantos y en la Copa Venezuela registró cuatro conquistas. Durante esa etapa, fue el centrodelantero titular y el goleador en general del equipo.

Melgar apuesta por el atacante considerando su rendimiento reciente y el factor de que no ocupa plaza de extranjero, al contar también con nacionalidad peruana. En el ‘Dominó’ se hará presente por una temporada y los de Arequipa tendrán la opción de compra.

¡BIENVENIDO AL DOMINÓ, JERIEL! 🔥⚫🔴



Delantero de 23 años y 1.90 m, que llega tras una sólida temporada con Caracas FC este 2025, en la que registró 13 goles y 2 asistencias entre la Liga Venezolana y la CONMEBOL Sudamericana. pic.twitter.com/eQ0jtEapXR — FBC Melgar (@MelgarOficial) December 13, 2025

Jeriel De Santis vuelve al Perú

Jeriel De Santis es un futbolista de 23 años, nacido en el municipio El Callao, en Venezuela. Cuenta con triple nacionalidad debido a que su padre es italiano y su madre es peruana. El camino de formación en el fútbol lo realizó en el Caracas FC, club con el que llegó a debutar a nivel profesional en 2019 con apenas 16 años.

Tras experiencias en el Boavista de Portugal, el Cartagena LU II de España y el seleccionado juvenil venezolano, De Santis llegó al fútbol peruano en 2024 al ser contratado por Alianza Lima.

Aunque tiene la opción de jugar por la Selección Peruana, el atacante ha señalado en varias oportunidades que tiene el sueño de representar a la 'Vinotinto'.

"Yo no he recibido ningún llamado de Venezuela o Perú. Lo he dicho en su momento y mi sueño es debutar con la Selección de Venezuela", declaró en SoloVenex.