Golpe para Alianza Lima: Paolo Guerrero estimó que estará fuera de las canchas varias semanas tras lesionarse en la Sudamericana

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima.
Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Paolo Guerrero sufrió una lesión en el Alianza Lima vs. Universidad Católica de Ecuador, por la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima ganó 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Un doblete del argentino Alan Cantero hizo la diferencia en el choque disputado en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, la mala noticia en el cuadro blanquiazul fue la lesión de Paolo Guerrero.

Guerrero, de 41 años, arrancó las acciones en el choque de la Copa Sudamericana a pesar de que no jugó sus últimos partidos de Alianza en el Torneo Clausura de la Liga1.

"Estoy lesionado, feliz por el triunfo, pero lesionado. Aceleré el proceso de recuperación, era el riesgo que corría por jugar. Lo más importante es que dimos un primer paso muy bueno, vamos con una ventaja, pero aún faltan 90 minutos", señaló el atacante.

A los 35 minutos, se encendieron las alarmas: Sergio Peña tomó el balón en el mediocampo y le dio un pase en profundidad a Paolo Guerrero. El delantero corrió hacia el esférico, pero, de pronto, frenó; ya que sintió un tirón en una de sus piernas.

Guerrero sobre su tiempo de baja

Paolo Guerrero indicó que seguramente estará fuera de las canchas como máximo cuatro semanas.

"Todavía no he hecho la resonancia, pero imagino que es un desgarro. Con la distensión tenía de 10 a 14 días de recuperación; ayer (miércoles) era mi décimo día, pero asumí el riesgo. Ahora tocará mejorar, seguir con la terapia y recuperarme el tiempo que deba ser, entre dos y cuatro semanas", apuntó.

El goleador asegura que volverá fuerte para ser tomado en cuenta por el entrenador Néstor Gorosito. "Para un jugador siempre es difícil cuando está lesionado, pero toca recuperarme para volver fuerte", concluyó.

