Sporting Cristal y una gran baja: Luis Abram sufrió un desgarro y no jugará la vuelta ante Alianza Lima

Luis Abram debutó con Sporting Cristal en el año 2014.
Luis Abram debutó con Sporting Cristal en el año 2014. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Alex Melgarejo
Jean Dueñas

por Jean Dueñas

·

Durante el partido ante Alianza Lima, Luis Abram sufrió una lesión y ahora se confirmó que no podrá estar con Sporting Cristal en la vuelta de los playoffs.

Sporting Cristal igualó 1-1 ante Alianza Lima por los playoffs. Sin embargo, esa no fue la única novedad en tienda rimense. Y es que durante el encuentro el defensor Luis Abram se tuvo que retirar en camilla lesionado y su presencia para el partido de vuelta estaba en duda.

Según pudo conocer RPP Noticias, Luis Abram fue sometido a algunas pruebas y ahora se pudo conocer que padece un desgarro. De esta manera, su presencia para el encuentro del sábado 6 en Matute queda completamente descartada en la tienda de Sporting Cristal que dirige el DT brasilero Paulo Autuori.

Martín Távara anotó de penal ante Alianza Lima.
Martín Távara anotó de penal ante Alianza Lima. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: ALEX MELGAREJO

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Tras el empate conseguido ante Alianza Lima, el plantel que dirige Paulo Autuori concentrará en La Florida y comenzará a preparar el partido para intentar llevarse la victoria.

Con ello se sabe que la experiencia de algunos jugadores como Yoshimar Yotún e Irven Ávila será completamente fundamental para enfrentar a Alianza Lima. Así, es probable que el mediocampista y el delantero puedan jugar desde el inicio ante los 'blanquiazules'.

Por otra parte, Yoshimar Yotún mostró su molestia por la igualdad frente al club blanquiazul en el Estadio Nacional.

"Hicimos un buen partido y las jugadas de gol que tuvimos no las concretamos. En general, el equipo hizo un gran trabajo porque dominamos el partido", dijo el volante de Sporting Cristal en conferencia de prensa.

Sporting Cristal Luis Abram Liga 1

