Sporting Cristal y una gran baja: Luis Abram sufrió un desgarro y no jugará la vuelta ante Alianza Lima

Sporting Cristal igualó 1-1 ante Alianza Lima por los playoffs. Sin embargo, esa no fue la única novedad en tienda rimense. Y es que durante el encuentro el defensor Luis Abram se tuvo que retirar en camilla lesionado y su presencia para el partido de vuelta estaba en duda.
Según pudo conocer RPP Noticias, Luis Abram fue sometido a algunas pruebas y ahora se pudo conocer que padece un desgarro. De esta manera, su presencia para el encuentro del sábado 6 en Matute queda completamente descartada en la tienda de Sporting Cristal que dirige el DT brasilero Paulo Autuori.