A todo o nada: Alianza Lima y Sport Boys juegan mañana el clásico porteño

La previa del choque de Alianza Lima ante Sport Boys, a disputarse en el estadio el Coloso Victoriano mañana desde las 20:00 horas. El árbitro será Joel Alarcón Limo.

A partir de las 20:00 horas, Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán mañana su choque por la fecha 14 de la Liga 1, en el estadio el Coloso Victoriano.

Así llegan Alianza Lima y Sport Boys

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

Alianza Lima sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Alianza Universidad. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 11 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys viene de derrotar a Sport Huancayo con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 7 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Alianza Lima con un marcador de 0-1.

Joel Alarcón Limo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Sport Huancayo: 20 de octubre - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Melgar: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Los Chankas: 5 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Melgar: 20 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs UTC: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Alianza Lima y Sport Boys, según país