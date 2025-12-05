Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO sorteo del Liga1 y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 6 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
8:00 p.m. | Alianza Lima vs Sporting Cristal - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, LaLiga - España
8:00 p.m. | Villarreal vs Getafe - DSports, DGO
10:15 a.m. | Alavés vs Real Sociedad - ESPN 3, Disney+
12:30 p.m. | Real Betis vs FC Barcelona - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Bilbao vs Atlético de Madrid - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
7:30 a.m. | Aston Villa vs Arsenal - ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Manchester City vs Sunderland - ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Tottenham vs Brentford - Disney+
10:00 a.m. | Everton vs Nottingham Forest - Disney+
10:00 a.m. | Newcastle vs Burnley - Disney+
10:00 a.m. | Bournemouth vs Chelsea - Disney+
12:30 p.m. | Leed United vs Liverpool - Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
9:00 a.m. | Sassuolo vs Fiorentina - Disney+
12:00 p.m. | Inter Miami vs Como - Disney+
2:45 p.m. | Hellas Verona vs Atalanta - Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
9:30 a.m. | Wolfsburgo vs Unión Berlín - Disney+
9.30 a.m. | Augsburgo vs Leverkusen - Disney+
9:30 a.m. | Stuttgart vs Bayern Múnich - ESPN 2, Disney+
9:30 a.m. | Colonia vs St. Pauli - Disney+
9:30 a.m. | Heidenheim vs Friburgo - Disney+
9:30 a.m. | RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt - ESPN 5, Disney+
Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia
11:00 a.m. | Nantes vs Lens - Disney+
1:00 p.m. | Toulouse vs Strasburgo - Disney+
3:05 p.m. | PSG vs Rennes - ESPN 2, TV5MONDE, Disney+
Partidos de hoy, Championship - Inglaterra
7:30 a.m. | Derby County vs Leicester - ESPN 5, Disney+
10:00 a.m. | Bristol vs Millwall - Disney+
Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos
10:30 a.m. | Heerenveen vs PSV - ESPN 4- Disney+
12:45 p.m. | Fortuna vs Ajax - Disney+
3:00 p.m. | Feyenoord vs PEC Zwolle - ESPN 4, Disney+
Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra
12:15 p.m. | Sutton United vs Shrewsbury Town - Disney+
2:30 p.m. | Chesterfield vs Doncaster Rovers - Disney+
Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica
12:15 p.m. | Sant Gilloise vs Gent - DAZN
2:45 p.m. | Sin Truiden vs Brujas - DAZN
Partidos de hoy, Liga - Venezuela
5:00 p.m. | Carabobo vs UCV - Fanatiz
Partidos de hoy, Primera Liga - Portugal
10:30 a.m. | Santa Clara vs Casa Pía AC - GolTV, GolTV Play
3:30 p.m. | Famalicao vs SC Braga - GolTV, GolTV Play
Partidos de hoy, Liga Primera - Nicaragua
7:00 p.m. | Managua vs Real Estelí - FIFA+
9:00 p.m. | Diriangén vs Club Sport Sébaco - FIFA+
Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos
2:30 p.m. | Inter Miami vs Vancouver Whitecaps
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
4:30 p.m. | Mirassol vs Flamengo - L1 Play