Para no creer: plantel de Ayacucho FC sufrió robo de utilería en pleno partido de la Liga1 [VIDEO]

Este lunes, Ayacucho perdió 3-0 a manos de Alianza Atlético en Sullana por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Sin embargo, poco se habla del resultado.

Y es que el plantel de Ayacucho FC sufrió el robo de sus pertenencias de utilería en pleno cotejo contra Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36. El hecho fue reportado por la misma transmisión del cotejo, la cual fue llevada a cabo por L1 Max.

Personas fueron cerca al banco de suplentes y sustrajeron material del elenco de Ayacucho FC, el cual pelea por no descender a la segunda división en lo que queda de temporada.

Así se dio del robo a los jugadores de Ayacucho FC. | Fuente: L1 Max

Lamentable robo en Ayacucho FC

Esto se dio aproximadamente a los 51 minutos de juego, cuando el marcador iba 2-0 a favor de los 'churres'.

Tuvo que acercarse personal policial y el cuarto árbitro a la zona de suplentes de los 'zorros'. No hay, de momento, un pronunciamiento oficial del elenco ayacuchano. Jugadores tomaron por sorpresa el hecho.

En tanto, los goles para los locales contra Ayacucho FC fueron obra de Miguel Graneros (doblete a los 8 y 14 minutos), en tanto que Guillermo Larios puso el tercer tanto en el 56'. Fue expulsado Pedro Peral en la visita a los 69'.

Con este resultado, los del norte del país llegan a los diez puntos en la tabla del Clausura y en la próxima jornada visitan a ADT en Tarma.

En tanto, los ayacuchanos se quedan con 7 unidades y en la fecha que viene reciben a Juan Pablo II College.

