Universitario presenta reclamo por Carlos Zambrano y Pablo Ceppelini tras partido ante Alianza Lima

El duelo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima acabó con un empate a cero goles en el estadio Monumental, aunque el clásico aún se juega. El cuadro crema busca sanciones para algunos de los integrantes del plantel blanquiazul.

RPP pudo conocer que Universitario presentó un reclamo a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) contra los jugadores Carlos Zambrano y el uruguayo Pablo Ceppelini por actos de provocación en el choque que se disputó el último domingo en el estadio crema.

En el documento se incluye al psicólogo Giacomo Scerpella y al delegado de Alianza, Héctor Ordóñez, que fue protagonista de un polémico selfie que fue captado por las cámaras de Gol Perú.

A Zambrano se le acusaría de provocar con gestos a la hinchada crema en las tribunas del Monumental.

En Universitario se espera una respuesta por parte de la Comisión Disciplinaria.

Como institución, hemos remitido a la Comisión de Disciplina FPF un documento que rechaza los incidentes ocurridos en el Clásico. @Universitario brindó todas las facilidades a la delegación visitante y lamentamos que la respuesta haya sido una provocación hacia nuestros hinchas.… — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) August 26, 2025

