Universitario presenta reclamo por Carlos Zambrano y Pablo Ceppelini tras partido ante Alianza Lima

El defensa y volante de Alianza Lima en la mira de Universitario.
El defensa y volante de Alianza Lima en la mira de Universitario. | Fuente: Instagram Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

RPP pudo conocer que Universitario incluyó en su reclamo al delegado Tito Ordóñez y al psicólogo de Alianza Lima.

El duelo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima acabó con un empate a cero goles en el estadio Monumental, aunque el clásico aún se juega.  El cuadro crema busca sanciones para algunos de los integrantes del plantel blanquiazul.

RPP pudo conocer que Universitario presentó un reclamo a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) contra los jugadores Carlos Zambrano y el uruguayo Pablo Ceppelini por actos de provocación en el choque que se disputó el último domingo en el estadio crema.

En el documento se incluye al psicólogo Giacomo Scerpella y al delegado de Alianza, Héctor Ordóñez, que fue protagonista de un polémico selfie que fue captado por las cámaras de Gol Perú.

A Zambrano se le acusaría de provocar con gestos a la hinchada crema en las tribunas del Monumental.

En Universitario se espera una respuesta por parte de la Comisión Disciplinaria.

Universitario rechazó incidentes ocurridos en el clásico

Franco Velazco, administrador de Universitario, informó hace unos días que han presentado un documento por los incidentes ocurridos durante el partido con Alianza Lima.

"Como institución, hemos remitido a la Comisión de Disciplina FPF un documento que rechaza los incidentes ocurridos en el Clásico", indica la primera parte del mensaje.

"Universitario brindó todas las facilidades a la delegación visitante y lamentamos que la respuesta haya sido una provocación hacia nuestros hinchas", complementó.

Tags
Universitario de Deportes Carlos Zambrano Pablo Ceppelini Liga1 Fútbol Peruano

