Depende de Cusco FC: Universitario y la chance de ser tricampeón previo al partido clave ante ADT en Tarma

Universitario tiene siete victorias seguidas en la Liga1.
Universitario tiene siete victorias seguidas en la Liga1. | Fuente: Club Universitario de Deportes
por Renzo Castillo Lazo

El resultado de Cusco FC contra Atlético Grau haría que Universitario se corone otra vez sin la necesidad de jugar.

Universitario está cada vez más cerca del tricampeonato. El conjunto crema, con gol de Alex Valera, le ganó por la mínima diferencia a Sporting Cristal por una jornada pendiente del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Ahora, la meta está puesta en Universitario de Deportes sobre ADT, su rival de este domingo por la fecha 16. De ganar, el elenco que dirige Jorge Fossati conseguirá el 'tri', aunque hay una chance que se corone sin la necesidad de jugar en el Estadio Unión Tarma.

Resulta que, en la previa, su más cercano perseguidor Cusco FC recibe a Atlético Grau en el Garcilaso de la Vega por la fecha 16. En Universitario son líderes del Clausura con 36 puntos, en tanto que la tienda dorada es segunda con diez unidades menos.

Universitario va camino al tricampeonato

Es así que si los dirigidos por Miguel Rondelli pierden a manos de los albos en casa, la 'U' alcanzará su tercer éxito en la Liga1 de manera consecutiva.

Un empate hará que el cuadro de Jorge Fossati tenga que ganar en la altura de Tarma para coronarse nuevamente en la Liga1. Las variables empiezan a jugar su partido en plena recta final de la temporada.

De otro lado, el plantel de Universitario viaja este sábado en un vuelo chárter a Tarma y queda 100 % concentrado de cara a lo que será el duelo contra ADT el domingo 26 de octubre a partir de las 3:30 p.m.

RPP pudo conocer que el único vuelo disponible era a las 5:30 a.m., por lo que la directiva invirtió una cantidad de dinero para ir a la sierra peruana en un horario que le permita al plantel tener mayor descanso.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario141130269+1736
2Cusco FC138232112+926
3Alianza Lima147342316+724
4Sporting Cristal13643219+1222
5FBC Melgar155642015+521
6ADT136341717021
7Deportivo Garcilaso145631717021
8Comerciantes Unidos135441517-219
9Cienciano135351917+218
10Los Chankas126061524-918
11Alianza Atlético13445119+216
12Sport Huancayo144372424015
13Atlético Grau134361617-115
14Sport Boys144371219-715
15Alianza Universidad134181526-1113
16Juan Pablo II13256916-711
17Ayacucho FC133281121-1011
18UTC132381118-79

