Depende de Cusco FC: Universitario y la chance de ser tricampeón previo al partido clave ante ADT en Tarma

Universitario está cada vez más cerca del tricampeonato. El conjunto crema, con gol de Alex Valera, le ganó por la mínima diferencia a Sporting Cristal por una jornada pendiente del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Ahora, la meta está puesta en Universitario de Deportes sobre ADT, su rival de este domingo por la fecha 16. De ganar, el elenco que dirige Jorge Fossati conseguirá el 'tri', aunque hay una chance que se corone sin la necesidad de jugar en el Estadio Unión Tarma.

Resulta que, en la previa, su más cercano perseguidor Cusco FC recibe a Atlético Grau en el Garcilaso de la Vega por la fecha 16. En Universitario son líderes del Clausura con 36 puntos, en tanto que la tienda dorada es segunda con diez unidades menos.

Universitario va camino al tricampeonato

Es así que si los dirigidos por Miguel Rondelli pierden a manos de los albos en casa, la 'U' alcanzará su tercer éxito en la Liga1 de manera consecutiva.

Un empate hará que el cuadro de Jorge Fossati tenga que ganar en la altura de Tarma para coronarse nuevamente en la Liga1. Las variables empiezan a jugar su partido en plena recta final de la temporada.

De otro lado, el plantel de Universitario viaja este sábado en un vuelo chárter a Tarma y queda 100 % concentrado de cara a lo que será el duelo contra ADT el domingo 26 de octubre a partir de las 3:30 p.m.

RPP pudo conocer que el único vuelo disponible era a las 5:30 a.m., por lo que la directiva invirtió una cantidad de dinero para ir a la sierra peruana en un horario que le permita al plantel tener mayor descanso.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025