Cienciano vs. Sport Boys: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Señal de partido, Cienciano vs Sport Boys por la liga peruana.
Señal de partido, Cienciano vs Sport Boys por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Consulta todos los detalles del partido entre Cienciano y Sport Boys en el Estadio Garcilaso de la Vega.

Cienciano vs. Sport Boys se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Cienciano buscan meterse en los primeros lugares de la tabla de posiciones para tentar una clasificación a un campeonato internacional como la Copa Sudamericana (es décimo con 34 puntos en el Acumulado). En tanto, la tienda de Sport Boys no la pasa nada bien debido que en la tabla general ya que cuenta con diez unidades menos y está cerca del descenso.

¿Cómo llegan Cienciano y Sport Boys a la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

La escuadra de Cienciano llega de golear 3-0 a Alianza Universidad en la jornada pasada. Por su parte, los rosados vienen de caer 1-0 contra Comerciantes Unidos.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Sport Boys en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Garcilaso de la Vega. El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Sport Boys en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Cienciano vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Cienciano vs Sport Boys comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Cienciano vs Sport Boys comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Cienciano vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Cienciano vs Sport Boys comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Cienciano vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Cienciano vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Cienciano vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Cienciano vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Cienciano vs Sport Boys comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde transmiten el Cienciano vs Sport Boys en vivo por TV?

El partido de Cienciano ante Sport Boys será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cienciano vs Sport Boys: alineaciones posibles

Cienciano: Ignacio Barrios; Jimmy Valoyes, Leonel Galeano, Maximiliano Amondaraín, Claudio Torrejón; Santiago Arias, Agustín González, Cristian Neira, Alejandro Hohberg; Beto da Silva y Carlos Garcés.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Matías Almirón, Christian Carbajal; Hernán Da Campo, Jostin Alarcón, Oslimg Mora; Luis Urruti, Carlos López y Gilmar Rodríguez.

