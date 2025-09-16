Últimas Noticias
Liga 1: Sport Boys visita a Cienciano por la fecha 9

Sport Boys visita a Cienciano por la fecha 9
Sport Boys visita a Cienciano por la fecha 9
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Cienciano ante Sport Boys, a disputarse en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana desde las 19:30 horas. El árbitro será Daniel Ureta Pereda.

A partir de las 19:30 horas, Cienciano y Sport Boys protagonizarán mañana su choque por la fecha 9 de la Liga 1, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Cienciano y Sport Boys

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

Cienciano viene de vencer a Alianza Universidad con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 9.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys viene de perder contra Comerciantes Unidos por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades y ganó 1. Marcó 2 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

Daniel Ureta Pereda será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Sport Huancayo: 21 de septiembre - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Alianza Lima: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Melgar: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Grau: 22 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Alianza Universidad: 26 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sport Huancayo: 4 de octubre - 21:00 (hora Argentina)
Horario Cienciano y Sport Boys, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Cienciano Sport Boys Liga 1

