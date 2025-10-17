Partidos de hoy, sábado 18 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 18 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cienciano vs. Cusco FC por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 18 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
1:00 p.m. Los Chankas vs. Juan Pablo II – Fanatiz, L1MAX, L1 Play
3:15 p.m. Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético – Fanatiz, L1MAX, L1 Play
6:00 p.m. Cienciano vs. Cusco FC – Fanatiz, L1MAX, L1 Play
Partidos de hoy, LaLiga – España
07:00 a.m. Sevilla FC vs. Mallorca – DGO, DSports
09:15 a.m. FC Barcelona vs. Girona – Disney+, ESPN
11:30 a.m. Villarreal vs. Real Betis – DGO, DSports
2:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Osasuna – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
06:30 a.m. Nottingham Forest vs. Chelsea – Disney+, ESPN
09:00 a.m. Manchester City vs. Everton – Disney+ Premium
09:00 a.m. Sunderland vs. Wolverhampton – Disney+ Premium
09:00 a.m. Brighton vs. Newcastle – Disney+ Premium
09:00 a.m. Burnley vs. Leeds United – Disney+ Premium
09:00 a.m. Crystal Palace vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN 2
11:30 a.m. Fulham vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Serie A – Italia
08:00 a.m. US Lecce vs. Sassuolo – Disney+ Premium
08:00 a.m. Pisa Sporting vs. Hellas Verona – Disney+ Premium
11:00 a.m. Torino vs. Napoli – Disney+ Premium
1:45 p.m. AS Roma vs. Inter de Milán – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
08:30 a.m. Wolfsburgo vs- Stuttgart – Disney+ Premium
08:30 a.m. Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 5
08:30 a.m. Colonia vs. Augsburgo – Disney+ Premium
08:30 a.m. RB Leipzig vs. Hamburgo – Disney+ Premium
08:30 a.m. Heidenheim vs. Werder Bremen – Disney+ Premium
11:30 a.m. Bayern Munich vs. Borussia Dortmund – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
10:00 a.m. Niza vs. O. Lyon – Disney+ Premium
12:00 p.m. Angers vs. AS Monaco – Disney+ Premium
2:05 p.m. O. Marsella vs. Le Havre AC – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 3
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
1:30 p.m. Montevideo City vs. CA Cerro – Disney+ Premium, GolTV
4:30 p.m. Nacional vs. Miramar Misiones – Disney+ Premium, GolTV
Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina – Conmebol
09:00 a.m. Ferroviária vs. Colo Colo – Pluto TV
2:30 p.m. Corinthians vs. Deportivo Cali – Pluto TV, Telefe YouTube
Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA
2:00 p.m. Colombia vs. Francia (3er puesto) – DSports, DGO
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
3:30 p.m. Mushuc Runa vs. Vinotinto FC – El Canal del Fútbol
6:00 p.m. Delfín SC vs. Macará – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos
5:00 p.m. Toronto FC vs. Orlando City – Apple TV
5:00 p.m. Nashville SC vs. Inter Miami – Apple TV
8:00 p.m. Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas – Apple TV
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
1:45 p.m. Independiente Rivadavia vs. Banfield – TyC Sports
4:00 p.m. Boca Juniors vs. Belgrano – Disney+ Premium, ESPN 5
6:30 p.m. Talleres vs. River Plate – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
4:30 p.m. Corinthians vs. Atlético Mineiro – Fanatiz
7:00 p.m. Cruzeiro vs. Fortaleza SC – Fanatiz