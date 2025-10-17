Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 18 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Diego Figueroa Loayza

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 18 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cienciano vs. Cusco FC por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 18 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

1:00 p.m. Los Chankas vs. Juan Pablo II – Fanatiz, L1MAX, L1 Play

3:15 p.m. Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético – Fanatiz, L1MAX, L1 Play

6:00 p.m. Cienciano vs. Cusco FC – Fanatiz, L1MAX, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Sevilla FC vs. Mallorca – DGO, DSports

09:15 a.m. FC Barcelona vs. Girona – Disney+, ESPN

11:30 a.m. Villarreal vs. Real Betis – DGO, DSports

2:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Osasuna – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Nottingham Forest vs. Chelsea – Disney+, ESPN

09:00 a.m. Manchester City vs. Everton – Disney+ Premium

09:00 a.m. Sunderland vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

09:00 a.m. Brighton vs. Newcastle – Disney+ Premium

09:00 a.m. Burnley vs. Leeds United – Disney+ Premium

09:00 a.m. Crystal Palace vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN 2

11:30 a.m. Fulham vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. US Lecce vs. Sassuolo – Disney+ Premium

08:00 a.m. Pisa Sporting vs. Hellas Verona – Disney+ Premium

11:00 a.m. Torino vs. Napoli – Disney+ Premium

1:45 p.m. AS Roma vs. Inter de Milán – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Wolfsburgo vs- Stuttgart – Disney+ Premium

08:30 a.m. Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 5

08:30 a.m. Colonia vs. Augsburgo – Disney+ Premium

08:30 a.m. RB Leipzig vs. Hamburgo – Disney+ Premium

08:30 a.m. Heidenheim vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

11:30 a.m. Bayern Munich vs. Borussia Dortmund – Disney+, ESPN


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Niza vs. O. Lyon – Disney+ Premium

12:00 p.m. Angers vs. AS Monaco – Disney+ Premium

2:05 p.m. O. Marsella vs. Le Havre AC – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 3

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

1:30 p.m. Montevideo City vs. CA Cerro – Disney+ Premium, GolTV

4:30 p.m. Nacional vs. Miramar Misiones – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina – Conmebol

09:00 a.m. Ferroviária vs. Colo Colo – Pluto TV

2:30 p.m. Corinthians vs. Deportivo Cali – Pluto TV, Telefe YouTube


Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA

2:00 p.m. Colombia vs. Francia (3er puesto) – DSports, DGO


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

3:30 p.m. Mushuc Runa vs. Vinotinto FC – El Canal del Fútbol

6:00 p.m. Delfín SC vs. Macará – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

5:00 p.m. Toronto FC vs. Orlando City – Apple TV

5:00 p.m. Nashville SC vs. Inter Miami – Apple TV

8:00 p.m. Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas – Apple TV

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

1:45 p.m. Independiente Rivadavia vs. Banfield – TyC Sports

4:00 p.m. Boca Juniors vs. Belgrano – Disney+ Premium, ESPN 5

6:30 p.m. Talleres vs. River Plate – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

4:30 p.m. Corinthians vs. Atlético Mineiro – Fanatiz

7:00 p.m. Cruzeiro vs. Fortaleza SC – Fanatiz


