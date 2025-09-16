Liga 1: Comerciantes Unidos se enfrentará ante Sport Huancayo por la fecha 9

Sport Huancayo se mide ante Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra mañana a las 15:15 horas. El partido será supervisado por Augusto Menéndez Laos.

Mañana desde las 15:15 horas, Comerciantes Unidos recibirá a Sport Huancayo en el estadio Juan Maldonado Gamarra, por la fecha 9 de la Liga 1.

Así llegan Comerciantes Unidos y Sport Huancayo

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos ganó el encuentro previo ante Sport Boys por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo cayó derrotado 1 a 2 ante Los Chankas. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 6.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sport Huancayo se impuso por 4 a 2.

Augusto Menéndez Laos es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 10: vs Alianza Lima: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Melgar: 27 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs UTC: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 10: vs Cienciano: 21 de septiembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Grau: 26 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Alianza Universidad: 30 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sport Boys: 4 de octubre - 21:00 (hora Argentina)

Horario Comerciantes Unidos y Sport Huancayo, según país