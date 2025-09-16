Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30
RPP Data
RPP Data
Mujeres defensoras bajo amenaza por economías ilegales y mafias extranjeras
EP 292 • 03:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38

Liga 1: Comerciantes Unidos se enfrentará ante Sport Huancayo por la fecha 9

Comerciantes Unidos se enfrentará ante Sport Huancayo por la fecha 9
Comerciantes Unidos se enfrentará ante Sport Huancayo por la fecha 9
Nota IA

por Nota IA

·

Sport Huancayo se mide ante Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra mañana a las 15:15 horas. El partido será supervisado por Augusto Menéndez Laos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 15:15 horas, Comerciantes Unidos recibirá a Sport Huancayo en el estadio Juan Maldonado Gamarra, por la fecha 9 de la Liga 1.

Así llegan Comerciantes Unidos y Sport Huancayo

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos ganó el encuentro previo ante Sport Boys por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo cayó derrotado 1 a 2 ante Los Chankas. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 6.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sport Huancayo se impuso por 4 a 2.

Augusto Menéndez Laos es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Alianza Lima: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Melgar: 27 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs UTC: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Cienciano: 21 de septiembre - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Grau: 26 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Alianza Universidad: 30 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sport Boys: 4 de octubre - 21:00 (hora Argentina)
Horario Comerciantes Unidos y Sport Huancayo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Comerciantes Unidos Sport Huancayo Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA