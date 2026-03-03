Conar confirma intervención indebida del VAR en el partido entre UTC y Alianza Lima

Juan Sulca, presidente de la Conar, reconoció que el VAR tuvo una intervención indebida durante el partido entre UTC y Alianza Lima que se jugó el fin de semana en Cajamarca. El directivo, en declaraciones a RPP, dijo que se sancionó un tiro de esquina en lugar de un saque de meta, decisión por la que los blanquiazules terminaron anotando el gol del triunfo en los descuentos del partido.

"Hemos tenido la reunión con UTC y ya lo puedo decir, se ha tratado de una intervención indebida del VAR en una situación que debió definirse con una decisión de campo del árbitro. Entonces, esa intervención indebida está fuera del protocolo y trajo como consecuencia una decisión equivocada: se sancionó un tiro de esquina en vez de un saque de meta, que era lo que correspondía", declaró Juan Sulca en el programa 'Fútbol Como Cancha'.

Juan Sulca confirmó que los audios y videos del VAR serán de conocimiento público en las próximas horas. "Ahí van a poder apreciar íntegra la jugada y el audio VAR", comentó. "Las cámaras del VAR permiten una imagen que viene desde detrás del arco, que es mucho más clara para este tipo de situaciones", añadió.

El directivo confirmó que se darán sanciones para los responsables. "Lamentablemente para nosotros, tenemos que aplicar una sanción porque evidentemente han tenido una falla en el tema del procedimiento. Todos los que hemos estado en el sistema arbitral sabemos que cuando tenemos una mala actuación, nos corresponde una sanción", expresó.

Juan Sulca apuntó que con las cámaras del VAR se puede visualizar que el último jugador que toca el balón es el delantero de Alianza Lima, algo que no se podía dilucidar muy bien con la toma lateral, donde aparecía una situación de una disputa mucho más ajustada.

En cuanto a la solicitud de UTC de anular el partido ante Alianza Lima, Juan Sulca respondió: "Reglamentariamente no hay una base para ese tipo de decisiones. El reglamento es claro: las decisiones de los árbitros no son revisables y, por tanto, tampoco el resultado de un partido".

"No debió haber intervenido el VAR en esa jugada, no está en su protocolo. Micke Palomino debió sancionar lo que él visualizó en el campo de juego, pero él no tenía una decisión en ese momento. Llegó el apoyo desde cabina y sancionó tiro de esquina”, finalizó.