Ni Universitario ni Alianza Lima: IFFHS eligió al mejor equipo peruano en ranking mundial

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) ubicó a cuatro equipos peruanos en el 'Top 500'.

Según el reciente ranking mundial de clubes publicado por la International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), Melgar se ubica como el mejor equipo peruano entre 2021 y 2025. Se destaca su campaña en la Liga1 y en los torneos internaciomales.

Con ello, el equipo arequipeño dirigido por Juan Reynoso se ubica en el puesto 192 con 449,25 puntos. Se destaca su campaña en la Liga1 y en los torneos internacionales.

El 'Domino' superó en esta lista a los equipos más populares del fútbol peruano: Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se sitúan en los puestos 210 y 214, respectivamente.

Por otro lado, Sporting Cristal es el cuarto equipo peruano mejor ubicado en la nómina de 'Top 500' que presentó la IFFHS. Se ubica en el puesto 230 (395 pts).

Real Madrid en la cima

Real Madrid se encuentra en la cima del Top 10 gracias a que sumó 15 títulos en su historial en la Champions League. Es escoltado por el Manchester City de Pep Guardiola.