Ni Universitario ni Alianza Lima: IFFHS eligió al mejor equipo peruano en ranking mundial

Alianza Lima y Universitario en el clásico del fútbol peruano.
Alianza Lima y Universitario en el clásico del fútbol peruano. | Fuente: Liga de Fútbol profesional - Perú
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) ubicó a cuatro equipos peruanos en el 'Top 500'.

Según el reciente ranking mundial de clubes publicado por la International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), Melgar se ubica como el mejor equipo peruano entre 2021 y 2025. Se destaca su campaña en la Liga1 y en los torneos internaciomales.

Con ello, el equipo arequipeño dirigido por Juan Reynoso se ubica en el puesto 192 con 449,25 puntos. Se destaca su campaña en la Liga1 y en los torneos internacionales.

El 'Domino' superó en esta lista a los equipos más populares del fútbol peruano: Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se sitúan en los puestos 210 y 214, respectivamente.

Por otro lado, Sporting Cristal es el cuarto equipo peruano mejor ubicado en la nómina de 'Top 500' que presentó la IFFHS. Se ubica en el puesto 230 (395 pts).

Real Madrid en la cima

Real Madrid se encuentra en la cima del Top 10 gracias a que sumó 15 títulos en su historial en la Champions League. Es escoltado por el Manchester City de Pep Guardiola.

                Puesto               Equipo                 País         Confederación              Puntos
                   1           Real Madrid              España                UEFA               1753
                   2        Manchester City           Inglaterra                UEFA              1605
                   3            Flamengo              Brasil            Conmebol              1536
                   4                 PSG            Francia                UEFA              1470
                   5            Palmeiras             Brasil            Conmebol              1449
                   6        Bayern Munich          Alemania                UEFA              1433
                   7               Inter             Italia                UEFA              1430
                   8            Chelsea         Inglaterra               UEFA              1334
                   9           Barcelona          España               UEFA              1332
                 10           Liverpool         Inglaterra               UEFA              1265
                192            Melgar            Perú            Conmebol            449,25
                210           Alianza            Perú            Conmebol           428,75
                214       Universitario            Perú            Conmebol           411,5
                230            Cristal            Perú            Conmebol           395,25
