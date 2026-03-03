Conoce al Punch peruano, el monito fraile que se aferra a un peluche como si fuera su madre

Las redes sociales se enternecieron con el caso de Punch, el pequeño macaco del Zoológico de Ichikawa, en Japón, que se aferra a un mono de peluche que funge como sustituto materno, pues fue abandonado por su madre tras su nacimiento en julio de 2025.

Su historia se volvió viral y conquistó los corazones de los internautas luego de la difusión de videos en los que se le observa abrazando con fuerza al muñeco de felpa, al que no suelta ni siquiera para dormir.

Esta conmovedora historia se repite en el Perú. Y es que el parque zonal Huáscar, ubicado en Villa el Salvador, alberga a un monito fraile de solo dos meses que fue bautizado como el primate japonés y vive apegado a un peluche de mono que simula ser su madre biológica.

Era la "mascota" de una familia

Este monito fue rescatado luego de ser víctima del tráfico ilegal de su especie, ya que era mantenido como mascota en una vivienda.

"Estamos utilizando el peluche, simulando un poco lo que sería para que pueda estar encima del lomo de la mamá, que lamentablemente no tiene", manifestó Andrea Ceballos, médico veterinaria del Servicio de Parques de Lima (Serpar).

La profesional explicó que el personal de Serfor logró salvar al animal y se decidió trasladarlo al parque zonal a fin de darle una apropiada alimentación y los cuidados respectivos para su edad.

"Tiene que tomar leche cada tres a cuatro horas y estar pendiente de él hasta que pueda crecer fuerte y sano", precisó Ceballos, quien agregó que la especie de Punch logra vivir entre 20 y 25 años, y puede crecer hasta 60 centímetros.

Recordó que quienes detecten casos de tráfico animal deben reportarlos mediante la Alerta Serfor, quienes se encargan de su rescate y posterior reubicación.