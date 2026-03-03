Hernán Barcos tras su abrazo con Alex Valera: "Son cosas que quedan ahí"

Hernán Barcos le bajó las revoluciones a su encuentro con Alex Valera en el Monumental. El delantero de FC Cajamarca dijo que el abrazo entre ambos fue una respuesta natural entre colegas, restando importancia al cruce de palabras que tuvieron cuando el 'Pirata' defendía los colores de Alianza Lima.

"Son cosas que quedan ahí, nosotros como colegas sabemos que esto es fútbol y que ustedes funcionan así. No se dijo nada más, ya se cerró eso, ya pasó hace tiempo. Son cosas naturales saludar a un compañero, un colega", dijo Hernán Barcos.

Hernán Barcos fue dirigido por Mano Menezes en Cruzeiro. | Fuente: Liga 1

Para el exdelantero de Alianza Lima, un empate hubiera sido lo más justo y no la derrota por 1-0 ante Universitario de Deportes. "Creo que fue un partido parejo, se jugó muy bien, hicieron un gol de pelota parada, y creo que, en el análisis general, un buen empate era lo mejor para todos. De pelota parada nos hicieron un gol que ni ellos se lo esperaban. Ellos no hicieron su mejor partido creo que, el rendimiento nuestro los bloqueó,", declaró en el programa 'Desvelados'.

Hernán Barcos también habló de la jugada entre Diego Romero y Arley Rodríguez; y un supuesto penal antes de finalizar el partido. "Arley Rodríguez dice que fue penal, que Diego Romero lo choca. Después, el árbitro puede revisar, el VAR también, y si hay dudas deben llamar a revisar la jugada", afirmó.

El 'Pirata' tuvo palabras sobre Mano Menezes el nuevo entrenador de la Selección Peruana que lo dirigió en Cruzeiro. "Hablé con él cuando llegó al Perú y me puse a su disposición. "Creo que es un entrenador que puede darle mucho a Perú, fortalece mucho a los jugadores, genera un buen vínculo. Es un entrenador que conoce mucho y eso creo que es la ventaja para Perú".