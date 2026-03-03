Julio César Uribe sobre Maxloren Castro y Jair Moretti: "Nuestra responsabilidad es ayudarlos a alcanzar sus sueños"

Luego que Sporting Cristal decidiera sacar a Maxloren Castro y Jair Moretti de la lista de convocados que viajaron a Venezuela para el partido ante Carabobo por la Copa Libertadores, Julio César Uribe salió a pedir que no satanicen ni sentencien a los jugadores luego de que aparecieron en un controversial video publicado el último fin de semana en las redes sociales.

"No hay nada que aclarar, todo está en la Comisión Disciplinaria, las sanciones serán las que correspondan. Son chicos que están en un proceso formativo, el hecho que hayan cometido ese error, entre comillas, no significa que se les tenga que satanizar ni sentenciarlos", dijo el director de fútbol de los celestes.

"Hemos tomado las medidas que corresponden para ayudarlos a alcanzar sus sueños, que es parte de nuestra responsabilidad", añadió afirmando que los jugadores ya habían pedido disculpas a sus compañeros, al comando técnico, dirigentes y a la institución.

Maxloren Castro y Jair Moretti, de 18 y 19 años, se colocaron en el centro de la polémica por participar de una reunión nocturna con un grupo de amigos y cuyo video se viralizó en redes sociales.

¿Cuándo y dónde juegan Carabobo vs. Sporting Cristal en vivo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el miércoles 4 de marzo en el Estadio Misael Delgado (ciudad de Valencia) a las 5:00 p.m. hora peruana. El recinto tiene una capacidad para 10 400 espectadores.

¿Dónde ver el Carabobo vs. Sporting Cristal en vivo por TV y streaming?

El partido de Sporting Cristal ante Carabobo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.