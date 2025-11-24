Un Lionel Messi imparable: ¿cuáles son sus impresionantes números en la temporada 2025 de la MLS?

Lionel Messi quiere un nuevo título con la camiseta del Inter Miami. Ahora, el delantero argentino le apunta a la MLS, en donde acaba de pasar a la gran final de la Conferencia Este.

En lo que va de la temporada 2025, Lionel Messi ha sido de suma importancia para el Inter Miami. Por ejemplo, solo en la etapa regular de la primera división de Estados Unidos, el crack argentino marcó 29 goles y repartió 19 asistencias.

Ello, por ejemplo, le valió a Messi para que sea considerado como la Bota de Oro de la etapa regular de la MLS. Pero todo no queda allí porque estamos en plena recta final de los playoffs.

Lionel Messi, un crack en la MLS

Es así que en esta nueva instancia del certamen, en donde el cuadro de Javier Mascherano ha jugado cuatro partidos, 'Leo' aumentó su cifra de goles a 35.

"Si sumamos sus números en los playoffs, ha totalizado 59 contribuciones de goles (con asistencias) este año entre la temporada regular y los juegos de playoffs, un nuevo récord de la liga", es lo que remarca la página web oficial de la MLS.

Por otra parte, el Inter Miami -que dirige el DT Javier Mascherano- viene de golear 4-0 de visitante a FC Cincinnati, con lo que se metió a la final de su conferencia.

En este duelo, Lionel Messi no solo metió un gol de cabeza a los 19 minutos del primer tiempo, sino que se encargó de brillar con tres asistencias de gol (una a Mateo Silvetti y dos a Tadeo Allende).

Messi y un nuevo objetivo

Con el resultado de 4-0, el Inter Miami y Lionel Messi ya están en la gran final de la Conferencia Este y jugarán ante el New York City, conjunto que en las 'semis' de su zona dejó en el camino 1-0 a Philadelphia Union.

Hay que tener en cuenta que este partido ya tiene fecha confirmada y será el sábado 29 de noviembre a partir de las 6:00 p.m. Las 'Garzas' serán locales en el Chase Stadium.