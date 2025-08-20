"Te queda pintadita": Jefferson Farfán se emocionó con llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima reforzó su plantilla con Pedro Aquino ante la salida de Erick Noriega a Gremio de Brasil. La llegada de la 'Roca' al cuadro de La Victoria se selló tras consecuencia del acuerdo firmado con el Santos Laguna mexicano.

Pedro Aquino, quien tiene contrato con Santos Laguna aún por dos temporadas más, fue cedido a préstamo por un año y Alianza Lima asumirá un porcentaje de su salario actual con el conjunto mexicano.

A través de sus redes sociales, Jefferson Farfán destacó la llegada de Aquino, que vistió la camiseta del Santos del Torneo Apertura 2023 al Clausura 2025.

"Te queda pintadita sobrino", fue el breve mensaje de Farfán sobre Aquino, que no podrá jugar en el choque entre Alianza vs Universidad Católica por la Copa Sudamericana.

Hay que indicar, que Farfán y Aquino se conocen desde años por la Selección Peruana, en el cual jugaron juntos en el Mundial Rusia 2018.

Los últimos partidos disputados por Aquino, de 30 años, fueron en junio pasado por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 contra la selección de Ecuador, y en el Clausura de la liga mexicana contra el Toluca.