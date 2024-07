Rápida despedida: Jean Deza no sigue en Alianza Atlético para el Torneo Clausura 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean Deza llegó al Alianza Atlético para lo que fue el Torneo Apertura. Tuvo escasos minutos en elenco 'churre' del norte del país y una lesión lo alejó de los terrenos en la recta final.

Ahora, en el inicio del Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, Jean Deza deja la tienda del Alianza Atlético de Sullana. Y es que RPP pudo conocer que el delantero de 31 de años de edad no continuará en lo que queda de temporada de la liga peruana de primera división en el conjunto que dirige el entrenador argentino Gerardo Ameli. La medida se dio el último martes.

Esto se da en medio de una publicación de parte de Deza en sus redes sociales, en donde se despide de algunos de sus ahora excompañeros en el cuadro que viste con camiseta blanca y franja azul.

Jean Deza, rumbo fuera del Alianza Atlético

En la imagen que compartió el también exjugador de Alianza Lima, UTC y Cienciano del Cusco se le observa con Christian Flores, Jeremy Canela, Sebastián Amasifuén y más.

No todo quedó allí porque el atacante escribió el mensaje: "Nos vemos mis enchuquizados. Fue un placer compartir todo estos meses con ustedes".

Hay que tener en cuenta que en el Alianza Atlético, Jean Deza únicamente sumó 39 minutos en las canchas. Lo hizo en el partido contra Sport Boys en el Callao, cotejo que terminó igualado entre ambas partes a fines del mes de marzo.

Justamente, luego de ese duelo en la capital dio cuenta de su deseo de volver a la Selección Peruana con la cual debutó en el año 2014 de la mano de Pablo Bengoechea en la dirección técnica.

La ilusión de Jean Deza con la bicolor

"Sé que puedo regresar a la selección si me lo propongo. Me he dicho a mí mismo que todo debe ser más acción y menos palabras. Sé de la capacidad que tengo y cómo trabajo. He dicho varias cosas y fallé", sostuvo en ese entonces.

Además, agregó que "estoy feliz por la oportunidad que me han dado (en Alianza Atlético) porque sé que para ellos no ha sido nada fácil la decisión. No ha sido buena mi vida privada".

