Sporting Cristal presentó camiseta por los 70 años de fundación

PUMA anunció el lanzamiento de la nueva camiseta que acompañará a Sporting Cristal en su 70 aniversario y que retoma un diseño profundamente ligado a la historia del club. Se trata de una reinterpretación de la camiseta de 1970, una de las más recordadas por la hinchada, asociada a una etapa dorada y a Alberto Gallardo, ídolo máximo del equipo.

La nueva prenda acompañará al cuadro rimense durante toda la temporada 2026, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1.

Este lanzamiento forma parte del contrato de patrocinio de siete años que la marca deportiva mantiene con Sporting Cristal. La idea nació casi como un juego durante una conversación con el club: “¿Y si por los 70 años relanzamos la camiseta del año 1970?”. Ese impulso espontáneo dio origen a un homenaje que trae de vuelta uno de los diseños más simbólicos de la historia del club rimense.

“Con esta camiseta reafirmamos nuestro compromiso de seguir presentando indumentaria deportiva 100% customizada, con legado e historia y la tecnología de nivel mundial de nuestra marca; y claro, acompañado de lanzamientos del mismo nivel que buscan conectar y emocionar a nuestros hinchas. Seguiremos elevando la valla”, señaló Gianina Chávez, directora de Marketing de PUMA Perú.