Rodrigo Ureña revela que Universitario no le ofreció nacionalizarlo peruano a diferencia con Riveros y Di Benedetto

Rodrigo Ureña sigue festejando el tricampeonato de Universitario de Deportes, pero a pesar de contar con un contrato vigente no puede asegurar que seguirá en el plantel crema que afrontará la temporada

"Yo tengo contrato vigente en Universitario. La verdad que, durante todo este tiempo, he venido trabajando y enfocado netamente en el partido a partido y en el objetivo final. Yo lo que pase en el próximo año, no lo sé", señaló Ureña a Fuego Cruzado.

El mediocampista chileno agregó que siempre está "abierto a nuevas posibilidades", aunque aclaró que esa posición es a lo largo de su carrera.

Por otro lado, Ureña señaló que nunca se negó a la posibilidad de nacionalizarse peruano en Universitario, que en 2026 podrá utilizar como nacionalizados al paraguayo Williams Riveros y el argentino Matías Di Benedetto.

"No soy de hablar mucho, se habló todo este tema, a mí desde el club, voy a dejar súper en claro esto, jamás se me habló de una nacionalización, para bien o para mal, porque después tú puedes poner tus condiciones, si te gusta o no te gusta, pero jamás se me habló del tema", afirmó.

Ureña dice que no se negó a nacionalizarse peruano

"Lo explico así, si a ti no te invitan a un cumpleaños, tú a ese cumpleaños no vas, era un poco absurdo y escuché a muchos periodistas, no veo redes sociales, pero me llegaban muchas cosas, que yo no me quería nacionalizar por esto, que había sido un tema que yo personalmente, a mí nadie me ofreció nada, si a ti no te ofrecen algo, yo no voy a ir con mis papeles afuera de la embajada, a pedir que me nacionalicen", declaró.

En tanto, Ureña reveló que jugó desgarrado en el duelo ante Palmeiras en Lima, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

"He repasado el partido contra Palmeiras diez mil veces en mi cabeza. Lamentablemente, entré desgarrado a jugar, pero no es una excusa para nada, fue responsabilidad mía. El profe confía mucho en mi juego y fallé yo. Debí haber avisado, pero ya estábamos ahí, tenía que bancármela. Lo tomo como un aprendizaje. Fue un partido desastroso. Ese día no nos salió nada", concluyó.