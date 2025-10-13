Liga 1: Melgar recibirá a Alianza Universidad por la fecha 14

Te contamos la previa del duelo Melgar vs Alianza Universidad, que se enfrentarán en el estadio Monumental de la UNSA mañana a las 18:00 horas. Micke Palomino Huaminí será el árbitro del partido.

Melgar y Alianza Universidad se medirán mañana a las 18:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1 y se disputará en el estadio Monumental de la UNSA.

Así llegan Melgar y Alianza Universidad

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar consiguió sólo un punto en su último partido frente a Grau, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 2 terminó igualado. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Alianza Lima.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Micke Palomino Huaminí.

Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Sport Boys: 20 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sport Huancayo: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Alianza Lima: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Alianza Universidad en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs UTC: 26 de octubre - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cusco FC: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Melgar y Alianza Universidad, según país