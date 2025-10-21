Paolo Guerrero habló de renovación con Alianza y criticas por su edad: "He sido campeón mundial"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futuro de Paolo Guerrero no está definido para el próximo año. Tras su gol en el triunfo ante Sport Huancayo, el delantero de 41 años aún no renueva con Alianza Lima, que es el club de sus amores.

El goleador histórico de la Selección Peruana fue consultado sobre cómo vas las negociaciones para que se quede un año más en el plantel, que dirige el argentino Néstor Gorosito.

“Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, concentrado en cerrar bien el año, ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se plantearon desde el comienzo”, declaró.

Guerrero, además, habló irónicamente cuando le consultaron sobre sus críticos. “Por favor, quién puede hablar, no seas malo, he sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo, a la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hable, cuando jueguen al nivel, que me llamen por teléfono”, agregó.

Renovación de Néstor Gorosito

De no mediar inconvenientes, Alianza Lima anunciará en los próximos días la renovación con el DT Gorosito, quien en las últimas horas anunció que ya firmó contrato.

Al respecto, Guerrero sostuvo que “el profe bien, si se queda para el próximo año, bien”, culminó.