Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Paolo Guerrero habló de renovación con Alianza y criticas por su edad: "He sido campeón mundial"

Paolo Guerrero lleva 14 tantos con Alianza Lima en 2025.
Paolo Guerrero lleva 14 tantos con Alianza Lima en 2025. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Paolo Guerrero anotó uno de los goles en el triunfo de Alianza Lima ante Sport Huancayo por la Liga1.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futuro de Paolo Guerrero no está definido para el próximo año. Tras su gol en el triunfo ante Sport Huancayo, el delantero de 41 años aún no renueva con Alianza Lima, que es el club de sus amores.

El goleador histórico de la Selección Peruana fue consultado sobre cómo vas las negociaciones para que se quede un año más en el plantel, que dirige el argentino Néstor Gorosito.

“Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, concentrado en cerrar bien el año, ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se plantearon desde el comienzo”, declaró.

Guerrero, además, habló irónicamente cuando le consultaron sobre sus críticos. “Por favor, quién puede hablar, no seas malo, he sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo, a la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hable, cuando jueguen al nivel, que me llamen por teléfono”, agregó.

Renovación de Néstor Gorosito

De no mediar inconvenientes, Alianza Lima anunciará en los próximos días la renovación con el DT Gorosito, quien en las últimas horas anunció que ya firmó contrato.

Al respecto, Guerrero sostuvo que “el profe bien, si se queda para el próximo año, bien”, culminó.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Paolo Guerrero Alianza Lima Liga1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA