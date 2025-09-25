En menos de un día de ser designado: Miguel Ángel Torres renunció como administrador de Sport Boys

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último miércoles, por medio de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) designó a Miguel Ángel Torres como nuevo adminstrador provisional de Sport Boys.

Sin embargo, un día después, Miguel Ángel Torres usó su cuenta en X para dar cuenta de su renuncia al cargo en Sport Boys. El también exjugador de Universitario de Deportes y de la tienda rosada explicó el motivo de su decisión.

"Soy de los que creen que, cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas y tomar otro rumbo", sostuvo Torres en un primer momento.

Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero. — Miguel Ángel Torres (@migueltorres8) September 25, 2025

Miguel Ángel Torres no llega a Sport Boys

Asimismo, indicó que "nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero".

Posteriormente, el ahora gestor deportivo dio más detalles de su marcha el elenco rosado a menos de 24 horas de la medida de Sunat.

"Me preparé para asumir este tipo de retos, pero entiendo que quizás no me corresponda afrontarlos. En ese sentido, en las próximas horas formalizaré ante Sunat mi renuncia como administrador temporal de Sport Boys Association", añadió.

El último 16 de septiembre, la Sunat comunicó la lista de interés para la administración del club chalaco. Según la entidad, fueron nueve las propuestas, donde destaca Miguel Ángel Torres, quien también postuló como administrador de Universitario.

Las listas que se presentaron como administrador de Sport Boys