Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Liga 1: Juan Pablo II se enfrentará a Ayacucho FC por la fecha 11

Juan Pablo II se enfrentará a Ayacucho FC por la fecha 11
Juan Pablo II se enfrentará a Ayacucho FC por la fecha 11
Nota IA

por Nota IA

·

Ayacucho FC y Juan Pablo II se miden en el estadio Las Américas mañana a las 15:00 horas y Augusto Menéndez Laos es el elegido para dirigir el partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ayacucho FC y Juan Pablo II se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga 1, a partir de las 15:00 horas en el estadio Las Américas.

Así llegan Ayacucho FC y Juan Pablo II

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC no pudo ante Alianza Atlético en el Campeones del 36. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

En la fecha pasada, Juan Pablo II finalizó con un empate 0-0 ante Sporting Cristal. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 1 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Augusto Menéndez Laos, el juez encargado.


Fecha y rival de Ayacucho FC en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 12: vs Sporting Cristal: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de Juan Pablo II en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 12: vs ADT de Tarma: 30 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Universitario: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Ayacucho FC y Juan Pablo II, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Ayacucho FC Juan Pablo II Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA