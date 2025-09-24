Liga 1: Juan Pablo II se enfrentará a Ayacucho FC por la fecha 11

Ayacucho FC y Juan Pablo II se miden en el estadio Las Américas mañana a las 15:00 horas y Augusto Menéndez Laos es el elegido para dirigir el partido.
Así llegan Ayacucho FC y Juan Pablo II
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1
Ayacucho FC no pudo ante Alianza Atlético en el Campeones del 36. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 2 a sus rivales.
Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1
En la fecha pasada, Juan Pablo II finalizó con un empate 0-0 ante Sporting Cristal. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 1 tantos.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue un empate por 0 a 0.
El encuentro será supervisado por Augusto Menéndez Laos, el juez encargado.
Fecha y rival de Ayacucho FC en el próximo partido de la Liga 1
- Fecha 12: vs Sporting Cristal: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de Juan Pablo II en el próximo partido de la Liga 1
- Fecha 12: vs ADT de Tarma: 30 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Universitario: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Ayacucho FC y Juan Pablo II, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas