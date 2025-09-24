Liga 1: Juan Pablo II se enfrentará a Ayacucho FC por la fecha 11

Ayacucho FC y Juan Pablo II se miden en el estadio Las Américas mañana a las 15:00 horas y Augusto Menéndez Laos es el elegido para dirigir el partido.

Ayacucho FC y Juan Pablo II se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga 1, a partir de las 15:00 horas en el estadio Las Américas.

Así llegan Ayacucho FC y Juan Pablo II

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC no pudo ante Alianza Atlético en el Campeones del 36. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

En la fecha pasada, Juan Pablo II finalizó con un empate 0-0 ante Sporting Cristal. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 1 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Augusto Menéndez Laos, el juez encargado.

Fecha y rival de Ayacucho FC en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 12: vs Sporting Cristal: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha y rival de Juan Pablo II en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 12: vs ADT de Tarma: 30 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Universitario: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

