Sport Boys vs. Comerciantes Unidos: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 8 del Clausura?

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: se enfrentan este sábado 13 de septiembre en el Estadio Miguel Grau, en Callao. El partido corresponde a la fecha 8 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por GOLPERÚ y Movistar Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La consigna en tienda rosada vuelve a ser no comprometerse más con la permanencia. Sport Boys solo tiene una victoria en sus últimos 10 partidos, lo que ha colocado a la ‘Misilera’ cerca de la zona roja.

En la vuelta del Clausura, será el turno para el debut de Juan Carlos ‘Pato’ Cabanillas como director técnico, uno de los jugadores que integró el plantel de 1984, el año del último título de Sport Boys.

Chocará como local ante un Comerciantes Unidos que está en el fondo de la clasificación, por lo que apunta a este compromiso como una final.

Sport Boys vs Comerciantes Unidos: ¿cómo llegan a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

Sport Boys llega a la contienda tras caer 2-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, mientras que Comerciantes Unidos perdió en su más reciente presentación como local frente a Alianza Universidad (1-2).

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Comerciantes Unidos EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Sport Boys ante el elenco de Comerciantes Unidos está programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Miguel Grau, de la región Callao. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores, aproximadamente.

🩷 ¡Aquí está tu hinchada! 🏟️



Este sábado, como siempre, todos los Rosados estaremos presentes para alentar. 🗣️🏟️

¡Por amor a los colores! 🩷



🎟 Compra tu entrada en Ticketmaster: https://t.co/3a1P0BTrqk#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/NzzzuqzCwe — Club Sport Boys Association (@sportboys) September 12, 2025

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Comerciantes Unidos EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido entre Sport Boys vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Sport Boys vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el territorio nacional por GOLPERÚ, canal que se encuentra en las operadoras de Movistar TV (14 y 714 en HD). Por vía streaming el compromiso va en Movistar Play. En el extranjero se puede ver a través de GolTV Play. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Sport Boys vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Matías Almirón, Cristian Carbajal; Jorge Rpios, Nicolás Da Campo, Fidel Martínez, Oslimg Mora; Carlos López y Luciano Nequecaur.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Paolo Mendez, Williams Guzmán, Nahuel Tecilla, Pablo Cárdenas, Yordi Vílchez; José Marina, Julian Marchioni; Nicolás Figueroa, Mathías Carpio y Matías Sen.