Sport Boys vs. Melgar: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido del Torneo Clausura 2025?

Sport Boys vs. Melgar se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en el inicio de esta semana por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Este es un cotejo de realidades distintas. El FBC Melgar, por ejemplo, lucha por asegurar un pase a la próxima edición de la Copa Libertadores, en tanto que Sport Boys quiere escapar definitivamente del fantasma del descenso a la segunda división nacional; la Liga2.

Así llegan Sport Boys y Melgar a la fecha 15 del Torneo Clausura

La escuadra de Sport Boys viene de perder 3-1 a manos de Alianza Lima, en tanto que el 'Leon del Sur' llega de ganarle 2-1 a Alianza UDH.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Melgaren vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el lunes 20 de octubre en el Estadio Miguel Grau (Callao). El recinto tiene una capacidad para 17,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 6:00 p.m. En Ecuador, el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sport Boys vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Sport Boys vs Melgar por TV?

El partido de Sport Boys contra Melgar será transmitido por la señal de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sport Boys vs Melgar: alineaciones posibles

Sport Boys: Steven Rivadeneyra ©; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Hernán Da Campo, Leonel Solís, Oslimg Mora, Jostin Alarcón, Carlos López y Luis Urruti.

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Elías Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Gonzalez, Mathias Llontop; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata; Cristian Bordacahar, Jhamir D’Arrigo y Jhonny Vidales.