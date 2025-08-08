Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09

Cristian Benavente asoma en Sporting Cristal: el 'Chaval' es opción para reforzar a la tienda celeste

Cristian Benavente actualmente no tiene equipo.
Cristian Benavente actualmente no tiene equipo. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP pudo conocer que el peruano Cristian Benavente es una opción para sumarse al mediocampo de Sporting Cristal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las novedades no paran en Sporting Cristal. Y es que luego del fichaje confirmado de Luis Abram para lo que resta del Clausura 2025, el nombre de Cristian Benavente asoma en La Florida.

RPP pudo conocer que Cristian Benavente es opción en Sporting Cristal para reforzar la volante ofensiva que dirige el entrenador brasileño Paulo Autuori. El futbolista peruano interesa y en las próximas horas podría darse un acuerdo para cerrar su incorporación.

Hay que tener en cuenta que Benavente, el popular 'Chaval', es agente libre al no tener equipo. Su último club fue el FC Buzau, elenco de la liga rumana de primera división.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
Cristian Benavente, en Alianza Lima, anotó seis goles.
Cristian Benavente, en Alianza Lima, anotó seis goles. | Fuente: Club Alianza Lima

Cristian Benavente, cerca de Sporting Cristal

A lo largo de su carrera profesional, el internacional con la Selección Peruana ha pasado por diversos conjuntos en el Viejo Continente y África.

Por ejemplo, fue parte del Real Madrid Castilla. Posteriormente, fue a Milton Keynes Dons (Inglaterra), Sporting Charleroi (Bélgica), Pyramids FC (Egipto), FC Nantes (Francia), Royal Antwerp (Bélgica) y últimamente el Gloria Buzau en Rumanía.

De confirmarse su arribo a Sportng Cristal, no será la primera experiencia de Cristian Benavente en la liga peruana de primera división.

Sucede que en el año 2022 firmó por Alianza Lima y después, en el 2024, llegó a César Vallejo. También tiene pasado en el Sport Boys del Callao.

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos vs Cienciano 

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Juan Maldonado

Sábado 9 de agosto 

Ayacucho FC vs. Alianza Lima 

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Ciudad de las Américas

ADT vs. Sport Huancayo

  • Hora: 3:15 p.m. 
  • Estadio: Unión Tarma

Universitario vs. Sport Boys

  • Hora: 6:30 p.m 
  • Estadio: Monumental


Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs. Melgar

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Estadio: Alberto Gallardo

Los Chankas vs. Atlético Grau

  • Hora: 1:15 p.m.
  • Estadio: Los Chankas

Juan Pablo II vs. Binacional

  • Hora: 3:30 p.m.
  • Estadio: C.D. Juan Pablo II

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético vs. UTC

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Campeones del 36

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad

  • Hora: 7:00 p.m. 
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Descansa: Cusco FC

Te recomendamos

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Sporting Cristal Cristian Benavente Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA