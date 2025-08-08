Cristian Benavente asoma en Sporting Cristal: el 'Chaval' es opción para reforzar a la tienda celeste

RPP pudo conocer que el peruano Cristian Benavente es una opción para sumarse al mediocampo de Sporting Cristal.
Las novedades no paran en Sporting Cristal. Y es que luego del fichaje confirmado de Luis Abram para lo que resta del Clausura 2025, el nombre de Cristian Benavente asoma en La Florida.
RPP pudo conocer que Cristian Benavente es opción en Sporting Cristal para reforzar la volante ofensiva que dirige el entrenador brasileño Paulo Autuori. El futbolista peruano interesa y en las próximas horas podría darse un acuerdo para cerrar su incorporación.
Hay que tener en cuenta que Benavente, el popular 'Chaval', es agente libre al no tener equipo. Su último club fue el FC Buzau, elenco de la liga rumana de primera división.
Cristian Benavente, cerca de Sporting Cristal
A lo largo de su carrera profesional, el internacional con la Selección Peruana ha pasado por diversos conjuntos en el Viejo Continente y África.
Por ejemplo, fue parte del Real Madrid Castilla. Posteriormente, fue a Milton Keynes Dons (Inglaterra), Sporting Charleroi (Bélgica), Pyramids FC (Egipto), FC Nantes (Francia), Royal Antwerp (Bélgica) y últimamente el Gloria Buzau en Rumanía.
De confirmarse su arribo a Sportng Cristal, no será la primera experiencia de Cristian Benavente en la liga peruana de primera división.
Sucede que en el año 2022 firmó por Alianza Lima y después, en el 2024, llegó a César Vallejo. También tiene pasado en el Sport Boys del Callao.
Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura
Viernes 8 de agosto
Comerciantes Unidos vs Cienciano
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Juan Maldonado
Sábado 9 de agosto
Ayacucho FC vs. Alianza Lima
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Ciudad de las Américas
ADT vs. Sport Huancayo
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: Unión Tarma
Universitario vs. Sport Boys
- Hora: 6:30 p.m
- Estadio: Monumental
Domingo 10 de agosto
Sporting Cristal vs. Melgar
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Alberto Gallardo
Los Chankas vs. Atlético Grau
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Los Chankas
Juan Pablo II vs. Binacional
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: C.D. Juan Pablo II
Lunes 11 de agosto
Alianza Atlético vs. UTC
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Descansa: Cusco FC
