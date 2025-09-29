Debut goleador: Felipe Vizeu marcó un doblete para Sporting Cristal ante Ayacucho FC [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Poderío local. Sporting Cristal recibió a Ayacucho por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto y al final del primer tiempo los celestes goleaban 3-0.

En esta oportunidad, el delantero brasilero Felipe Vizeu fue titular en Sporting Cristal y firmó sus primeros dos goles en el elenco que dirige su compatriota Paulo Autuori. Así, ya festeja como jugador rimense en lo que va de temporada de la liga peruana de primera división.

El primer tanto de este cotejo para Vizeu llegó a los 23 minutos de juego en una buena proyección del volante Santiago González por la banda izquierda.

El doblete de Felipe Vizeu para Sporting Cristal. | Fuente: L1 Max

Felipe Vizeu festeja en Sporting Cristal

Llegó un centro al área de los 'zorros' y de esta manera el atacante, con un toque con el pie izquierda, marcó el parcial 2-0 (Ian Wisdom abrió la cuenta).

Ya en lo que tiene que ver con el complemento, el segundo gol del brasilero se dio con suspenso. Y es que tuvo que intervenir el VAR para determinar si hubo posición adelantada en un pase previo.

En el videoarbitraje deliberaron que el delantero de Sporting Cristal estaba en posición correcta en un nuevo centro de 'Santi' González, ahora a los 41'.

Para este partido, los celestes tuvieron una oncena titular conformada por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Ian Wisdom, Cristian Benavente; Santiago Gonzalez, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Por su parte, Ayacucho FC salió con Juan Valencia; Jonathan Bilbao, Jean Falconi, Brackson León, Pedro Peral; Derlis Orué, Franco Caballero, Adrián de la Cruz, Royer Salcedo; Hideyoshi Arakaki y Alonso Tamariz.