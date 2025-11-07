Sport Huancayo vs. Estudiantil CNI: ¿a qué hora juegan y y dónde ver EN VIVO la final vuelta de la Liga3?

Sport Huancayo vs. Estudiantil CNI EN VIVO: se enfrentan este sábado 8 de noviembre en el Estadio IPD Huancayo, en Junín (Perú). El partido corresponde a la final vuelta de la Liga3 Joma 2025 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por DyJ Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Llega el momento para conocer al campeón de la primera edición de la Liga3. Sport Huancayo tiene una ligera ventaja que busca cerrar en condición de local, en la altura, para conseguir el título frente al Estudiantil CNI.

Tras el 1-2 a favor del ‘Rojo Matador’ en la ida, el cuadro de Iquitos necesita un triunfo por un gol de diferencia para llegar a los penales. Si vence por dos o más goles de distancia, será el campeón.

El ganador de la Liga3 ascenderá a la Liga2 de la próxima temporada, mientras que el subcampeón jugará un repechaje por el ascenso a Segunda División ante el subcampeón de la Copa Perú 2025.

Sport Huancayo vs Estudiantil CNI: ¿cómo llegan a la final de vuelta de la Liga3?

Sport Huancayo y Estudiantil CNI llegan a la última final de la Liga3 tras el triunfo 1-2 en condición de visitante del ‘Rojo Matador’ en Iquitos, que se jugó el pasado domingo 2 de noviembre.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Estudiantil CNI EN VIVO por la final de vuelta de la Liga3?

El partido de Sport Huancayo ante el elenco de Estudiantil CNI está programado para el sábado 8 de noviembre en el Estadio IPD Huancayo, de la región Junín. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Estudiantil CNI EN VIVO por la final de Liga3?

En Perú , el partido entre Sport Huancayo vs. Estudiantil CNI comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Sport Huancayo vs Estudiantil CNI EN VIVO por la final de Liga3?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en vía streaming por el canal de YouTube de DyJ Sports. Todos los detalles de la final de la Liga3 y el minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe.

Sport Huancayo vs Estudiantil CNI: alineaciones posibles

Sport Huancayo: A. Ccorahua; J. Barreda, L. Torres, D. Cienfuegos, F. Ramos; D. Carabaño, C. Mendoza, J. Meza; E. Villar, V. Balbuena; Juan Martínez. DT: Pedro Garay.

Estudiantil CNI: R. Santillán; P. Ahuanari, R. Ríos, P. Reátegui, S. Carbajal; P. Rojas, R. Guerrero, A. Acosta, F. Asprilla, P. Labrin; y J. García. DT: Gustavo Roverano.

Sport Huancayo vs Estudiantil CNI: últimos resultados en Liga3

02/11/2025 | Estudiantil CNI 1-2 Sport Huancayo - Liga3 (final ida)

25/10/2025 | Sport Huancayo 2-1 Def. José María Arguedas - Liga3 (semifinal vuelta)

19/10/2025 | Def. José María Arguedas 0-1 Sport Huancayo - Liga3 (semifinal ida)