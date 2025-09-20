Liga 1: Sporting Cristal visita a Juan Pablo II por la fecha 10

La previa del choque de Juan Pablo II ante Sporting Cristal, a disputarse en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II mañana desde las 15:15 horas. El árbitro será Roberto Pérez Gutiérrez.

A partir de las 15:15 horas, Juan Pablo II y Sporting Cristal protagonizarán mañana su choque por la fecha 10 de la Liga 1, en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Así llegan Juan Pablo II y Sporting Cristal

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II viene de vencer a Alianza Atlético con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 derrota y 3 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 3.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Alianza Atlético. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Sporting Cristal con un marcador de 3-2.

Roberto Pérez Gutiérrez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Ayacucho FC: 25 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs ADT de Tarma: 30 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Universitario: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 12: vs Ayacucho FC: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs ADT de Tarma: 4 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Horario Juan Pablo II y Sporting Cristal, según país