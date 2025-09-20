Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Liga 1: Sporting Cristal visita a Juan Pablo II por la fecha 10

Sporting Cristal visita a Juan Pablo II por la fecha 10
Sporting Cristal visita a Juan Pablo II por la fecha 10
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Juan Pablo II ante Sporting Cristal, a disputarse en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II mañana desde las 15:15 horas. El árbitro será Roberto Pérez Gutiérrez.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 15:15 horas, Juan Pablo II y Sporting Cristal protagonizarán mañana su choque por la fecha 10 de la Liga 1, en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Así llegan Juan Pablo II y Sporting Cristal

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II viene de vencer a Alianza Atlético con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 derrota y 3 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 3.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Alianza Atlético. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Sporting Cristal con un marcador de 3-2.

Roberto Pérez Gutiérrez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 11: vs Ayacucho FC: 25 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs ADT de Tarma: 30 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Universitario: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 12: vs Ayacucho FC: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs ADT de Tarma: 4 de octubre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Juan Pablo II y Sporting Cristal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Juan Pablo II Sporting Cristal Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA