Liga 1: Ayacucho FC y ADT de Tarma se encuentran en la fecha 14

Todo lo que tienes que saber en la previa de Ayacucho FC vs ADT de Tarma. El duelo, a disputarse en el estadio Las Américas el domingo 12 de octubre, comenzará a las 13:00 horas y será dirigido por Jesús Cartagena Tiburcio.

Así llegan Ayacucho FC y ADT de Tarma

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC cayó 0 a 3 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-2 a Sporting Cristal. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Ayacucho FC fue el ganador por 0 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Jesús Cartagena Tiburcio.

Fechas y rivales de Ayacucho FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Universitario: 20 de octubre - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Deportivo Garcilaso: 25 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Los Chankas: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs Universitario: 26 de octubre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Deportivo Garcilaso: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

