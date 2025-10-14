De la mano de Harry: con doblete de Kane, Inglaterra goleó a Letonia y clasificó al Mundial 2026 (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Inglaterra se impuso con claridad a Letonia por 5-0 en condición de visitante y aseguró su presencia en el Mundial 2026 al completar un pleno de victorias en sus seis partidos de las Eliminatorias, manteniendo su portería imbatida en todos ellos y demostrando un dominio absoluto en su grupo.

Los goles de Gordon, Harry Kane (2), Tonisevs en propio arco y Eze sentenciaron el encuentro y convirtieron a Inglaterra en la primera selección europea en lograr la clasificación matemática para la próxima cita mundialista, a la que no falta desde 1994.

Así fue el primer gol de Harry Kane ante Letonia por Eliminatorias | Fuente: ESPN

Harry Kane, doblete y clasificación al Mundial 2026

El partido transcurrió con un claro control del balón por parte de Inglaterra, que buscó generar ocasiones desde los primeros minutos ante una defensa letona replegada en su propio campo.

La primera oportunidad llegó en el minuto 7 tras un centro de Aaron Gordon, rematado por Harry Kane, que mandó el balón fuera, y poco después Anderson lo intentó desde fuera del área, pero su disparo también se desvió.

Inglaterra siguió dominando con centros constantes desde ambas bandas, aunque la defensa letona despejaba todas las acciones ofensivas.

El primer gol llegó en el minuto 26 tras un robo de balón y un pase preciso desde campo propio de John Stones a la espalda de la defensa que Aaron Gordon, que estaba siendo el jugador más destacado, controló y definió desde el borde del área enviando el balón al segundo palo.

Antes del descanso, Harry Kane amplió la ventaja con un gran disparo desde la frontal tras una fuerte presión inglesa y en el añadido del primer tiempo, tras un penal señalado por un agarrón a Kane revisado por el VAR, el delantero del Bayern Munich convirtió la pena máxima y firmó su sexto gol en seis partidos de clasificación, sumando 76 en 110 partidos con la selección inglesa.

Inglaterra ya está en la Copa del Mundo

En la segunda mitad, Inglaterra mantuvo el control total del juego y en el minuto 58 un autogol de Letonia tras un centro de Spence elevó la ventaja a 0-4.

A lo largo del complemento, Eze probó al portero en dos ocasiones, mientras que Pickford mantenía su portería imbatida con dos buenas paradas a Daskevics, que fue el más destacado del cuadro local.

En el minuto 75, Kane tuvo la oportunidad de cerrar un 'hat-trick' tras una jugada de córner, pero el portero local realizó una gran intervención. A cuatro minutos del final, Eze completó la goleada.

Inglaterra confirmó su pleno de victorias en seis partidos y aseguró matemáticamente su participación en el Mundial 2026, mientras que Letonia se quedó sin opciones de clasificación, con solo cinco puntos y un partido pendiente.