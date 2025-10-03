Liga 1: Los Chankas se enfrentará ante Cusco FC por la fecha 13

Cusco FC se mide ante Los Chankas en el estadio Los Chankas el sábado 4 de octubre a las 13:00 horas. El partido será supervisado por Julio Quiroz Carrillo.

A partir de las 13:00 horas el próximo sábado 4 de octubre, Cusco FC visita a Los Chankas en el estadio Los Chankas, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga 1.

Así llegan Los Chankas y Cusco FC

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival UTC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 12 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC llega triunfante luego de ver caer a Deportivo Garcilaso con un marcador 4-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó en empate a 3.

Julio Quiroz Carrillo es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Cusco FC: 4 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Alianza Atlético: 12 de octubre - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Juan Pablo II: 18 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 14: vs Comerciantes Unidos: 12 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Cienciano: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Los Chankas y Cusco FC, según país