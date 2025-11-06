Últimas Noticias
Con el Universitario vs. Garcilaso: así se jugará la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1

Universitario volverá a tener acción en la Liga1 Te Apuesto.
| Fuente: Club Universitario de Deportes
por Renzo Castillo Lazo

Universitario, por ejemplo, recibe a Deportivo Garcilaso, mientras que Alianza Lima descansa en la fecha 18 del Clausura.

Tan solo restan dos jornadas para que termine el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Es así que a la vuelta de la esquina tenemos la fecha 18 del campeonato.

En esta fecha está el partido en el que Universitario de Deportes, el tricampeón de la liga peruana de primera división, recibirá a Deportivo Garcilaso. Este duelo será el último de la tienda crema en condición de local ya que cerrará el certamen en Andahuaylas.

Además, veremos en acción en la Liga1 a Cusco FC. El cuadro dorado que dirige Miguel Rondelli lucha por alcanzar el segundo lugar de la Tabla Acumulada, todo hacia los playoffs luego del Clausura.

Los partidos de la fecha 18 del Clausura.

| Fuente: Liga1

Sporting Cristal es otro de los elencos que tendrá actividad ya que la escuadra celeste jugará de local contra Cienciano. Alianza Lima, en tanto, descansa en esta jornada.

No solo las cosas están peleadas en los primeros lugares, sino también en lo que respecta con el descenso hacia la Liga2. Por lo mismo es que conjuntos como Juan Pablo II, Alianza Universidad, Ayacucho FC y UTC queman sus últimos cartuchos de cara a la salvación y permanencia en la élite del fútbol profesional peruano.

Así se juega la fecha 18 del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

1:00 p.m. | Cusco FC vs. Sports Boys - Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco)

3:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Cienciano - Estadio Alberto Gallardo (Lima)

9:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Garcilaso - Estadio Monumental U Marathon (Lima)

Sábado 8 de noviembre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos - Estadio de las Américas (Huanta)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Atlético Grau - CD Juan Pablo II College (Chongoyape)

Domingo 9 de noviembre

1:00 p.m. | UTC vs. Sport Huancayo - Estadio Germán Contreras Jara (Cajabamba)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Lunes 10 de noviembre

3:00 p.m. | ADT vs. Los Chankas - Estadio Unión Tarma (Tarma)

Descansan: Alianza Lima y FBC Melgar

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 EN VIVO

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario1512302810+1839
2Cusco FC159332414+1030
3Alianza Lima168442719+828
4Sporting Cristal157442511+1425
5Melgar176742417+725
6Cienciano157352818+424
7Deportivo Garcilaso166642021-124
8Los Chankas158071828-824
9Comerciantes Unidos156451721-422
10ADT156361819-121
11Alianza Atlético144561110+117
12Atlético Grau144472424016
13Sport Boys144471421-716
14Sport Huancayo154382426-215
15Ayacucho FC154291524-914
16Alianza Universidad154291931-1214
17UTC153481622-613
18Juan Pablo II14257917-811

Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025


EquipoPJGEPGFGCDGPTS
1Universitario3324636622+4478
2Alianza Lima3419875030+2065
3Cusco FC3319775834+2464
4Sporting Cristal331761056351857
Melgar35141475237+1556
6Alianza Atlético33156124029+1351
7Deportivo Garcilaso34149124840+851
8Cienciano331211105143+847
9Los Chankas32138114149-847
10Sport Huancayo32136134745+245
11ADT33129124250-845
12 Atlético Grau33911134049-338
13Sport Boys3399154049-936
14Comerciantes Unidos3389163451-1933
15UTC3388173356-2332
16Juan Pablo II3379173047-1730
17Ayacucho FC3385202951-2229
18Alianza Universidad3367203564-2925
19Deportivo Binacional *184682033-1318

