Con el Universitario vs. Garcilaso: así se jugará la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1

Tan solo restan dos jornadas para que termine el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Es así que a la vuelta de la esquina tenemos la fecha 18 del campeonato.

En esta fecha está el partido en el que Universitario de Deportes, el tricampeón de la liga peruana de primera división, recibirá a Deportivo Garcilaso. Este duelo será el último de la tienda crema en condición de local ya que cerrará el certamen en Andahuaylas.

Además, veremos en acción en la Liga1 a Cusco FC. El cuadro dorado que dirige Miguel Rondelli lucha por alcanzar el segundo lugar de la Tabla Acumulada, todo hacia los playoffs luego del Clausura.

Los partidos de la fecha 18 del Clausura.Fuente: Liga1

Sporting Cristal es otro de los elencos que tendrá actividad ya que la escuadra celeste jugará de local contra Cienciano. Alianza Lima, en tanto, descansa en esta jornada.

No solo las cosas están peleadas en los primeros lugares, sino también en lo que respecta con el descenso hacia la Liga2. Por lo mismo es que conjuntos como Juan Pablo II, Alianza Universidad, Ayacucho FC y UTC queman sus últimos cartuchos de cara a la salvación y permanencia en la élite del fútbol profesional peruano.

Así se juega la fecha 18 del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

1:00 p.m. | Cusco FC vs. Sports Boys - Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco)

3:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Cienciano - Estadio Alberto Gallardo (Lima)

9:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Garcilaso - Estadio Monumental U Marathon (Lima)

Sábado 8 de noviembre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos - Estadio de las Américas (Huanta)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Atlético Grau - CD Juan Pablo II College (Chongoyape)

Domingo 9 de noviembre

1:00 p.m. | UTC vs. Sport Huancayo - Estadio Germán Contreras Jara (Cajabamba)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Lunes 10 de noviembre

3:00 p.m. | ADT vs. Los Chankas - Estadio Unión Tarma (Tarma)

Descansan: Alianza Lima y FBC Melgar

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 EN VIVO

Equipos PJ G E P GF GC DG Puntos 1 Universitario 15 12 3 0 28 10 +18 39 2 Cusco FC 15 9 3 3 24 14 +10 30 3 Alianza Lima 16 8 4 4 27 19 +8 28 4 Sporting Cristal 15 7 4 4 25 11 +14 25 5 Melgar 17 6 7 4 24 17 +7 25 6 Cienciano 15 7 3 5 28 18 +4 24 7 Deportivo Garcilaso 16 6 6 4 20 21 -1 24 8 Los Chankas 15 8 0 7 18 28 -8 24 9 Comerciantes Unidos 15 6 4 5 17 21 -4 22 10 ADT 15 6 3 6 18 19 -1 21 11 Alianza Atlético 14 4 5 6 11 10 +1 17 12 Atlético Grau 14 4 4 7 24 24 0 16 13 Sport Boys 14 4 4 7 14 21 -7 16 14 Sport Huancayo 15 4 3 8 24 26 -2 15 15 Ayacucho FC 15 4 2 9 15 24 -9 14 16 Alianza Universidad 15 4 2 9 19 31 -12 14 17 UTC 15 3 4 8 16 22 -6 13 18 Juan Pablo II 14 2 5 7 9 17 -8 11

Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025