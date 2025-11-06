Liga 1: Cienciano visita a Sporting Cristal por la fecha 18

La previa del choque de Sporting Cristal ante Cienciano, a disputarse mañana desde las 15:15 horas.

A partir de las 15:15 horas, Sporting Cristal y Cienciano protagonizarán mañana su choque por la fecha 18 de la Liga 1 en el estadio .

Así llegan Sporting Cristal y Cienciano

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal viene de vencer a Comerciantes Unidos con un marcador de 4-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

Cienciano viene de derrotar a Juan Pablo II con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 6 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

Horario Sporting Cristal y Cienciano, según país