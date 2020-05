Universitario marcha en el cuarto lugar de la Liga 1 | Fuente: Prensa Universitario

El plantel de futbolistas del equipo profesional de Universitario de Deportes se pronunció respecto a la decisión tomada por la administración concursal de Carlos Moreno, que anunció el último viernes la aplicación de 'suspensión perfecta de labores' al grupo de futbolistas, al no llegar a un acuerdo por la reducción del sueldos.

En un comunicado, el plantel de jugadores rechazó que se haya manifestado que no estaban dispuestos a negociar. Asimismo, se puntualizó que desde el lunes 16 de marzo se mantienen trabajando de forma remota según el plan que designó el comando técnico de Gregorio Pérez en el periodo de cuarentena, situación que, según manifiestan, consideran que la administración no ha reconocido.

Por otra parte, sostuvieron que, con información de Indecopi, Carlos Moreno no es más administrador de Universitario, por lo que no contaría con facultades legales para poder entablar una negociación, "que proponía un escenario que podía terminar con la posibilidad de trabajar sin recibir ningún tipo de retribución o pago durante más de 8 meses".





CARTA EN ÍNTEGRO DEL PLANTEL DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES

En primer lugar, saludar y expresar nuestro total respeto a la comunidad crema y al país en general. En segundo lugar, desearles salud y fortaleza para que juntos logremos superar esta situación tan complicada.

A través del presente comunicado queremos dejar constancia de nuestra posición y versión de los hechos que vivimos actualmente en nuestro centro de labores. Nunca está de más decir que este Club y su historia demandan de nosotros, los trabajadores, todo lo que esté a nuestro alcance para dejar el nombre de la U en el lugar que le corresponde. Sabemos que la situación actual es complicada para todos y siempre estaremos dispuestos a sacrificarnos por la institución.

No son solo nuestras familias las que dependen del fútbol, son otras miles que viven y se sustentan económicamente alrededor de este hermoso deporte. En ese sentido, no podemos aceptar que se diga que no hemos negociado o que somos intransigentes cuando se trata de salvar al Club y al fútbol en general.

Los futbolistas profesionales del Club Universitario de Deportes venimos trabajando desde el 16 de marzo hasta le fecha bajo las órdenes y directivas del Comando Técnico actual, participamos de las charlas técnicas que éste brinda según el plan de trabajo que ha sido establecido para la cuarentena.

Nuestra necesidad y deseo de volver a trabajar es total. Nuestro objetivo, durante esta cuarentena es que el retorno a la competencia nos encuentre en mejores condiciones que los demás clubes y eso nos permita lograr el éxito deportivo en la Liga 1 Movistar 2020. Estamos convencidos que Universitario siempre debe apuntar al título.

Lamentablemente, creemos que la actual administración del Club no reconoce este esfuerzo. El día 22 de abril de 2020 nos invitaron a participar -a un grupo de jugadoresy a los miembros de SAFAP a una videoconferencia (VC) en la que se trató la situación económica del Club. Sin ventilar detalles diríamos que la conclusión a la que se llegó ese día fue que el Club presentaría una propuesta por escrito a los futbolistas.

El día 29 de abril de 2020, el grupo de jugadores que participamos de la VC recibimos un correo de Francisco Gonzales Dávila adjuntando una carta suscrita por el señor Carlos Moreno donde señalaba lo siguiente: (i) NO reconocía el trabajo que hemos estado realizando desde el 16 de marzo de 2020; (ii) imponía un recorte salarial progresivo y cuyo pago estaría sujeto a que ingrese dinero al club; (iii) de no ingresar dinero, el pago se realizaría conforme éste vaya ingresando, estableciéndose como fecha límite para el pago el 31 de enero del 2021; (iv) el pago se realizaría a prorrata dividiéndose entre todos el dinero y el monto que vaya ingresando.

Con fecha 30 de abril de 2020 los futbolistas dirigimos una comunicación al correo del señor Francisco Gonzales Dávila adjuntando carta al señor Carlos Moreno Grandez en la cual le manifestamos lo siguiente: (i) Venimos realizando trabajo remoto desde el 16 de marzo de 2020; (ii) Recibimos información que Indecopi ha dispuesto a través de uno de sus órganos que no es más administrador del Club y que ocupará ese cargo con facultades limitadas mientras la Junta de Acreedores elige a su reemplazante; (iii) este hecho nos genera incertidumbre por lo cual requerimos que se acredite de manera fehaciente sus facultades legales (la carta de fecha 08 de mayo de 2020 adjunta el documento de Indecopi); (iv) señalamos que el documento recibido no contenía una propuesta aceptable, sino más bien una imposición, y que además proponía un escenario que podía terminar con la posibilidad de trabajar sin recibir ningún tipo de retribución o pago durante más de 8 meses.

Con fecha 08 de mayo de 2020, recibimos del correo del señor Francisco Gonzales Dávila una nueva comunicación en la que resuelven tener nuestra carta, de fecha 30 de abril de 2020, como una negativa para negociar con el Club (nunca dijimos en la carta que nos negábamos a negociar con el Club) motivo por el cual tienen por rechazada su propuesta y cerrada la negociación (que nunca existió).

Finalmente, informan que el Club procederá a solicitar la Suspensión Perfecta de Labores. Esta comunicación fue enviada por Francisco Gonzales Dávila al correo de algunos jugadores a las 18.20 aproximadamente y a un poco más de las 20:00 vimos en ATV al señor Carlos Moreno anunciando y publicitando dicha suspensión.

En conclusión, no aceptar una propuesta no puede de ninguna forma considerarse intransigencia. El Club a nuestros ojos no ha brindado ninguna alternativa, sino ha planteado una imposición, su carta de respuesta lo confirma.

Para terminar, expresar que nuestra disposición para colaborar con el Club siempre existirá. Estamos convencidos que con diálogo nacen los mejores acuerdos, siempre que exista la buena fe. La historia de Universitario de Deportes merece respeto.