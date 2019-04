Nicolás Córdova tiene contrato hasta fin de temporada. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Tras ganar a Alianza Lima y Sport Boys, Universitario de Deportes escaló al tercer puesto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Sin embargo, el entrenador, Nicolás Córdova, lo toma con calma. Así lo demostró este miércoles en una conferencia de prensa en la que habló de temas futbolísticos y extradeportivos.

A continuación, todo lo que dijo el DT:

Sobre la medida cautelar contra Gremco: "No tengo mucho que opinar. Hay mucha información y desinformación. De todo lo que implica la parte legal, estamos bastante ajenos. No nos tenemos que involucrar. Si vendrá otra administración o seguirá la misma, no me influye, porque voy a depender de una sola cosa: desi gano o pierdo. Vamos a escuchar y leer de todo,pero solo me tengo que preocupar por el partido".

Sobre el último triunfo ante Sport Boys: "Queda la satisfacción de haber sido un equipo contundente. El equipo estuvo muy bien físicamente y eso me pone contento porque fue la gran diferencia que marcamos, sobre todo del minuto 60 hacia adelante. Nos da tranquilidad para seguir trabajando".













Universitario de Deportes vs. Sport Boys | Fuente: Club Universitario de Deportes

Sobre el siguiente partido ante Sporting Cristal: "Es un rival de mucho respeto. Está segundo en el campeonato y está jugando Copa Libertadores. Ayer perdió un partido muy complicado, pero sigue con chances de meterse. Tiene jugadores muy importantes. Independientemente de que acaban de perder y que tienen que viajar, va a ser un partido complicado. Vamos a tener que con los sentidos al máximo".

Sobre la derrota de Cristal en Copa: "La evaluación del partido de ayer la hicimos estamañana con el cuerpo técnico y se la mostramos a los jugadores. Mostramos la parte ofensiva de ellos porque trabajamos la parte defensiva. Mañana mostraremos la parte defensiva de ellos y trabajaremos la parte ofensiva".

Sobre el titularato de Patrick Zubczuk: "Ha trabajado muy bien. Es obvio que, ante un arquero de gran nivel (José Carvallo), uno tiene que hacer una elección. Puede jugar uno solo. Lo importante es que cuando les toque, como en esta situación, se encuentren listos para tener una buena actuación.El trabajo lo avala, así que estamos tranquilos".

Patrick Zubczuk irá por José Carvallo, quien será baja por acumulación de amarillas. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Sobre el regreso de Germán Denis y Alberto Quintero: "Siempre es mejor tenerlos que no tenerlos, pero la garantía que tenemos como comando técnico es que todos se entrenan de la mejor manera posible y cuando les toca jugar lo hacen de buena manera".

Sobre el debut de Nelson Cabanillas: "Sabíamos que Nelson iba a debutar. Mi trabajo es hacer debutar a jugadores que se queden para ser un aporte. Podría hacer debutar cada semana un jugador y decir que soy un técnico que hace debutar jugadores,pero seria muy irresponsable. Estaria jugadno con la carrera de estos chicos. Hago debutar a los que preparamos de las mejor manera para que pase lo que pasó el día domingo: que juegue con personalidad".





Nelson Cabanillas debutó ante Sport Boys. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Sobre la zaga central conformada por Junior Morales y Nelinho Quina: "No me gusta mucho hablar singularmente de los jugadores. Efectivamente, hemos tenido cambios en defensa, pero al final los entrenadores están en búsqueda de su 11. Estamos muy atentos a cómo entrenan. No estoy en posición para regalar minutos a nadie. Se ha mejorado la parte defensiva porque hemos logrado contener algo que nos había costado mucho: los contraataques. Sí hay un avance en ese item. Se han hcho bien las cosas defensivamente".

Sobre lo que le viene a Universitario de Deportes: "Tenemos que ganar (a Sporting Cristal) para afrontar mejor la semana que viene. Sabemos que tenemos un mes muy importante. Tenemos cinco partidos que no salimos de Lima y eso sí que puede ser realmente importante".