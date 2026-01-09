FPF le respondió a Álvaro Barco por calificar como "cadáver" a la Liga1 Te Apuesto

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado tras las declaraciones del director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, quien indicó que la entidad le entregó a los clubes un torneo al cual calificó como “cadáver”.

Para la FPF, la Liga1 (torneo de Primera División de Perú) ha mostrado un crecimiento desde que estuvo bajo su administración.

“Desde que la organización de la Liga1 estuvo en el ámbito de la FPF, el campeonato mejoró de manera concreta. Hoy es un torneo mejor organizado y con mayor valor como producto deportivo. El valor del naming right y de los patrocinios se incrementaron; los ingresos por derechos de televisión aumentaron en un 20% para cada club; y la FPF asumió los costos operativos que antes no se cubrían, permitiendo que los clubes tengan más recursos disponibles”, indicó el ente rector del balompié.

FPF insta a Universitario a pronunciarse

La Federación exhortó a Universitario realizar un pronunciamiento oficial sobre las expresiones de Álvaro Barco, apuntando que sus palabras descalifican el certamen que ganó la ‘U’ los últimos tres años.

“Como ente rector del fútbol peruano, la FPF mantiene su compromiso con el aumento de la competitividad. No obstante, lamenta que el señor Barco califique como “cadáver” al torneo que le ha permitido al club que hoy representa el haber sido campeón en los últimos tres años y haya recibido ingresos sin precedentes. Este tipo de declaraciones afectan a todo el fútbol peruano, menospreciando además la capacidad de quienes son los responsables de la sostenibilidad del campeonato”, señalan.

“La FPF exhorta al Club Universitario de Deportes a pronunciarse sobre las declaraciones realizadas por su gerente, considerando la responsabilidad que su cargo implica y el daño reputacional ocasionado”, agregan.

Los derechos de televisión de la Liga1

Universitario y los clubes que participarán en la Liga1 2026 tienen un consenso alcanzado sobre la medida que exige a la empresa 1190 Sports ponerse el corriente con los temas económicos antes del inicio de la temporada. De no ser así, no dejarán ingresar las cámaras de TV a los partidos.

La FPF señaló que no le ha “quitado” dinero a ningún club. “Son los propios clubes los que administran su economía. La descentralización de los derechos de televisión impulsó que los partidos puedan verse hoy por diferentes canales y operadoras, y no solo por una empresa, como ocurrió durante más de diez años sin darle mayor potencia al campeonato”.