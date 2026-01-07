1190 Sports responde tras medida de clubes de Liga1 de no permitir ingreso de cámaras si no está al día en pagos

En las últimas horas, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) decidió que para la Liga1 2026 no se permita el ingreso de cámaras, para la transmisión de los partidos, si es que 1190 Sports no está al día en sus pagos.

Por ello es que RPP conversó con Julio García, asesor de Asuntos Corporativos de 1190 Sports. Este comentó respecto a la medida de los equipos de la Liga1 en relación con el pago.

"Lo tomamos con mucha calma. Nos parece que, al final, es una oportunidad para ver que desde hace meses trabajamos una solución que ya se alcanzó. Ya acordamos todo lo correspondiente al pago del desfase de 60 días que está permitido por un contrato. En estos días, debe ser de conocimiento y el campeonato debe empezar en orden", sostuvo el representante de 1190 Sports a 'Fútbol como cancha'.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Julio García y la versión de parte de 1190 Sports. | Fuente: RPP

Posteriormente, indicó que el plazo de 60 días para los pagos -como se da actualmente- se reducirá progresivamente.

La Liga1 y la versión de 1190

"En este momento hay un desfase y no es que se trate de una deuda. No es que no se haya pagado. El contrato lo permite, pero estamos resolviendo. No va a darse más desfases. Se está poniendo todo al día y el campeonato va a empezar ordenado. Hay una modificación que va reducir el plazo del desfase en cualquier circunstancia del futuro, a no más de 30", dijo.

Después, resaltó que se han dado avances y que no deberían darse inconvenientes para que la Liga1 2026 inicie el próximo 30 de enero.

"Hay una gran voluntad de la Federación en resolver esto. Hay una gran voluntad de 1190 Sports y lo debemos anunciar en días. Esto implica que Universitario, que ya forma parte del proyecto, ingresa dentro de este orden. Esto es un proceso y desde hace seis meses que trabajamos de manera intensa. Todas las partes quiere empezar el torneo ordenado. No hubo ningún condicionamiento de Universitario ni de otro club".

Finalmente, añadió que "1190 ha invertido más de 100 millones de dólares y estamos en buen crecimiento. Esperamos que este año estemos en punto de equilibrio".