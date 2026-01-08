Álvaro Barco contra la FPF: "Nos ha entregado un campeonato que es un cadáver, está en el cementerio"

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, se refirió en conferencia de prensa al tema de los derechos de televisión para la Liga1 Te Apuesto 2026 y el consenso alcanzado entre los clubes sobre la medida que exige a la empresa 1190 Sports ponerse el corriente con los temas económicos antes del inicio de la temporada.

“Todos están de acuerdo en que esa cláusula del reglamento debe ser retirada, porque le da total facultad al no pago y nos obliga a someternos a que ellos puedan trabajar libremente. No vamos a ser cómplices de diferencias que generan competencia desleal”, dijo desde Campo Mar.

Los equipos que serán parte de la Liga1 para este año decidieron que no permitirán el ingreso de las cámaras, para la transmisión de los partidos, si es que 1190 Sports no está al día en sus pagos. La postura apunta a un cambio estructural.

“No por el hecho de que después de estas declaraciones vengan a decirnos que ahora sí nos van a pagar. Hay una liga y vamos a aprovecharla. No vamos a volver a pasar por lo que ocurrió cuando la federación nos quitó la Asociación y el campeonato”, señaló Barco.

Barco contra la Federación

El representante de Universitario apuntó contra la Federación Peruana de Fútbol y su vínculo con 1190, considerando que el ente rector del balompié nacional ha intervenido en la economía de las instituciones.

“No puede ser que la federación se haya metido transversalmente en nuestra economía a través de una empresa aventurera, sin garantías ni sostenimiento. El sistema de negocio que se está implantando no es real, no hay forma de cómo sostenerlo”, mencionó.

A ello agregó cuestionamientos sobre la FPF por el estado de la Liga1 durante su administración,

“La federación nos ha entregado un campeonato que hoy considero es un cadáver, ni siquiera está en UCI, está en el cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor torneo posible, buscando que los clubes tengan solidez económica y que no volvamos a sufrir una crisis profunda en el fútbol peruano”, finalizó.

Los casos de Riveros y Di Benedetto

Los futbolistas Williams Riveros y Matías Di Benedetto están en el proceso de obtener la nacionalidad peruana para liberar dos cupos de extranjeros en el plantel de Universitario.

Los dos zagueros no aprobaron el primer examen, por lo que el viernes 30 de enero rendirán una segunda prueba. Para Álvaro Barco, este caso demuestra que no existen favores políticos entorno a la ‘U’.

“Somos respetuosos de los procesos y desmiento que Universitario tenga manejo político. Respetamos a la institución y, en ese sentido, hemos tenido la mala suerte de que por el momento haya sido rechazada, pero no tenemos la confirmación de que Riveros y Di Benedetto no puedan ser nacionalizados”, explicó.